民生新措施　冰箱、洗衣機、機車輪胎都有新規定

新年度開始，許多與消費權益相關的措施上路，其中，為加強節約能源，經濟部修正電冰箱及除濕機能源效率分級標準，原屬於1級的產品可能落至4級。同時，4月1日起，洗衣機及馬桶必須取得省水標章才能上市販賣；5月1日起，機車輪胎出廠超過6年即禁止販售等，您不可不知道。

元月起，電冰箱及除濕機能源效率分級更加嚴謹，以電冰箱來說，新1級產品的節能效率較舊版提升約 32%-42% ，因此原先屬於舊1級的商品，新制中可能落到4級。同時，太陽光電申設流程自元月起簡化，裝置容量不到 500 瓩的申請案，可就近由地方政府查驗。此外，洗衣機以及馬桶從4月1日起，必須取得省水標章才能在國內銷售。

在消費安全方面，今年也有多項新措施上路，元月起，安全及防護鞋強制檢驗範圍擴大；手推嬰幼兒車檢驗更嚴格，新增玩具以及塑化劑檢驗標準，強化產品安全。此外，5月起，機車輪胎出廠超過6年，就算還是新品，也不得於國內販賣；即時通訊軟體定型化契約也在5月上路， Line 貼圖及帳號誤刪都要有提醒警示機制，刪除後並可請業者協助回復帳號。

7月起，燃氣熱水器使用的排氣管，納入強制檢驗範圍，無論進口或國內產製，都需依照 CNS 15790 標準實施檢驗後才能販賣，避免劣質商品腐蝕漏氣危及消費者安全。