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娛樂

AV女優蒼井空結婚「被騙錢」？　杜汶澤妙答說…

記者翁新涵╱台北-香港電訪2018/01/03 17:34
▲蒼井空結婚，杜汶澤（右）覺得她「很有一手」，沒甚麼好擔心的。（合成圖，2018.01.03）
▲蒼井空結婚，杜汶澤（右）覺得她「很有一手」，沒甚麼好擔心的。（合成圖，2018.01.03）

杜汶澤因為2014年力挺「太陽花運動」而被大陸封殺，幸虧仍有「神祕人」願意投資他當導演拍片，並在今年推出他首部自編自導自演的作品《空手道》，即將在台上映，今（3）日他接受台灣媒體電訪，要大家不要擔心他的生活問題，還妙語如珠化解這個困擾。

杜汶澤說：「我在2014年之前，每年平均在大陸拍6-8部電影，賺了不少錢，當時都沒時間花，現在就是花這些錢的時候啦！」他還透露有個「神祕人」這幾年全力贊助他當導演拍片，就算電影票房不好也沒關係，還鼓勵他要一連拍三部電影，這樣再不接受他的觀眾，也會接受他了，令杜汶澤相當感動。

但是在籌備《空手道》期間，依舊讓杜汶澤遇到一些困難，因為很多演員都不敢拍他的電影，就怕以後無法在大陸演出，不過，該片女主角鄧麗欣相當有義氣答應演出，這時候杜汶澤又發揮他的搞笑天分說：「我會找鄧麗欣，是因為她當時跟男朋友分手，我最喜歡跟男友分手的女人了，這樣她才會有努力工作和不回家的原動力。」讓現場一陣爆笑。


▲杜汶澤去年12月來台，看到西門町充斥大陸五星旗，感慨說時代真的不同了。（圖／甲上，2018.01.03）

日前AV女優蒼井空宣布結婚，引起不小話題，曾經希望在三級片《豪情3》跟她合作的杜汶澤也聽到了，他笑說：「這個新聞出來的時候，很多人都說讓許多男性夢碎，會這麼講是對男人不瞭解，因為男人看A片是不會管你結不結婚的，從A片角度來看，『有用』就好囉！」不過，杜汶澤也覺得蒼井空的老公很偉大，不介意她以前做過甚麼。

倒是杜汶澤的老婆很擔心，看到新聞還特別告訴他「這個男人娶蒼井空，是不是要騙她錢呀？」讓杜汶澤啼笑皆非地說：「老婆不要擔心！我看過蒼井空很多『電影』(A片)，她對男人很有一手的！」

杜汶澤也提到，接下來想拍攝一部「摔角媽媽」的故事，起源來自自己的母親，因為他父親很早就離世，只靠媽媽一人將他和哥哥撫養長大，整個過程讓杜汶澤感覺媽媽就像一個摔角手，於是有了拍攝「摔角媽媽」的想法。

關鍵字杜汶澤空手道蒼井空
吳汶芳獻銀幕初吻　王可元讚很溫柔

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