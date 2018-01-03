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中國太陽能發電量首超1000億千瓦時 年增率72%

鉅亨網2018/01/03 17:23
鉅亨網 / NOWnews
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台灣在民進黨上台後，口口聲聲廢核四、推綠能發電，更大力扶植太陽能發電，成效如何尚不得而知，但截至 2017 年 1-11 月，中國太陽能發電量已首度突破 1000 億千瓦時，達 1069 億千瓦時，年增率高達 72%。太陽能發電量占全部發電量的比重同比增加 0.7 個百分點。

其中，集中式太陽能發電量達 932 億千瓦時，分散式太陽能發電量達 137 億千瓦時。截至 2017 年 11 月底，中國太陽能累計裝機容量達 12579 萬千瓦，同比增長 67%，累計裝機容量占總電力裝機的比重達 7.5%，同比增加 2.7 個百分點。

中新網援引中國國家能源局指出，2017 年，中國太陽能發電發展呈現出 3 方面新特點：

一、分散式太陽能發展提速。2017 年 1-11 月，分散式太陽能新增裝機 1723 萬千瓦，為 2016 年同期新增規模的 3.7 倍，增速同比增加 3 倍。

二、太陽能新增裝機分佈地域轉移特徵明顯。2017 年 1-11 月，西北地方太陽能新增裝機占比同比下降 17 個百分點，而中東部成為中國太陽能發電熱點地區，其中華東地區和華中地區新增裝機分別為 1325 萬千瓦和 993 萬千瓦，同比分別增加 9 和 6 個百分點。

三、新方式促進太陽能發電發展。「太陽能領跑者」計畫的實施取得良好效果，太陽能產業技術進步明顯，成本實現大幅下降，並帶動全球太陽能項目招標電價不斷下降。

國家能源局新能源司有關負責人表示，大力發展太陽能發電產業能夠替代化石能源消費、減少溫室氣體和污染物排放，對保護環境具有重要意義。1069 億千瓦時的太陽能發電量可替代 3300 萬噸標準煤，減排二氧化碳 9300 萬噸。

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