行銷屏東之美 屏東旅遊電影節開拍

潘孟安指出，縣府多年來已協助近百劇組在屏東完成拍攝工作，最著名當屬國際大導演李安的「少年Pi的奇幻漂流」、魏德聖導演的「海角七號」等，屏東縣政府將做電影創作者最有力的靠山。

屏東縣長潘孟安今天帶領攝影團隊到慈鳳宮上香祈福，潘孟安表示，屏東旅遊電影節除了希望製作團隊透過駐地創作，與在地社區、居民互動激發出不同火花，更希望能詳實記錄屏東各地的風土人情，讓旅人來到屏東觀光旅遊，能因電影故事的溫暖動人情節，而緩慢了節奏與腳步，細細品味。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）屏東旅遊電影節今天舉辦開鏡儀式，所徵選10組國內外電影團隊駐地拍攝的影片，將剪輯成為一支屬於屏東風土人情、旅遊行銷的長片，讓旅人到屏東觀光能細細品味風土人情。

來自香港的李浚謙8人劇組團隊，曾獲香港新浪潮電影節最佳攝影獎的肯定，他表示，吸引他到屏東拍片的動機，來自於去年屏東縣政府在香港的行銷廣告「沒來過屏東，別說你到過台灣。」霸氣卻又不失創意的手法，讓他們對屏東充滿想像與期待。

縣政府表示，10組團隊拍攝的影片將剪輯成為一支屬於屏東風土人情、旅遊行銷的長片，2月9日在青創聚落舉辦首映會，2月11日在高雄電影圖書館、2月24日在里港鄉阿里港公園、2月25日在萬丹鄉萬丹國小、3月3日在恆春西門廣場安排「影片成果放映會」。

另外，2月1日至3月10日的手繪電影看板展覽，將邀請全台碩果僅存的電影看板手繪師顏振發，展出他40年來所累積的獨特創作風格，以及隨著電影產業潮起潮落的人生百態。

3月10日的電影節閉幕式將選出「最佳影片」，可獲最高獎金新台幣30萬元。1070103