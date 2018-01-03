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中央社

民進黨南高宜嘉縣市長提名 預計3/14公告

中央社2018/01/03 17:19
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者范正祥台北3日電）民主進步黨中央常務委員會今天通過2018年台南市、高雄市、宜蘭縣及嘉義縣的直轄市長暨縣市長提名初選選務工作日程，預計3月14日公告提名名單。

為了團結勝選目標，中常會也決議，黨內提名期間及公職競選活動中，不得互相攻訐，不得傷害黨的形象，違者將祭出黨紀，依規定嚴格議處。

中常會討論「2018年直轄市暨縣市長提名初選選務工作日程」，民進黨發言人何孟樺轉述，中常會通過2018年台南市、高雄市、宜蘭縣及嘉義縣的直轄市長暨縣市長提名初選選務工作日程，並決定各縣市各辦理一場政見會。

她說，依據選務日程，1月10日召開中執會，將議決提名名額、認定候選人資格，以及決定登記費、保證金、民調費數額。

何孟樺表示，除了通過選務時程外，中常會也授權選舉對策委員會成立「2018年直轄市長暨縣市長提名初選協調小組」，以進行候選人協調工作，以及成立「2018年直轄市暨縣市長提名初選督導小組」，處理初選爭議事項。

至於2018年台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名初選選務工作日程，何孟樺指出，主要包括：1月11日公告候選人登記日期。1月15日至19日領表、登記。1月22日和23日政見會事宜協調會。1月24日中執會審查候選人資格，同意協調退選名單，另外同意同額競選縣市停辦民意調查。1月30日協調截止時間。

何孟樺表示，民調初選的時間會在春節過後。3月5日至9日，執行黨內初選民意調查。3月14日中執會公告提名名單。1070103

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