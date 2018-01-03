漠視30年 台南2部日治蒸汽機關車頭將整修

台南市政府文化局文化資產研究組人員今天告訴中央社記者，體育公園2部蒸汽機關車頭，全是日治時期台灣總督府鐵道部從日本引進，分別是C551及D512。

體育公園2部蒸汽機關車頭，是台鐵民國72年捐贈給台南市政府，再被置於體育公園供人參觀，雖有棚架遮風避雨，但周邊設施簡陋，也未立牌解說，遭閒置漠視30多年，直到民國104年，市府考證確認稀有性，才列為一般古物。

(中央社記者張榮祥台南3日電）日治時期台灣總督府鐵道部引進的2部蒸汽機關車頭，在台南市南區體育公園遭閒置漠視30多年後，終於被列為台南市一般古物，市府不僅完成周邊環境改善，更預定今年啟動車體整修。

C551是1935年慶祝始政40年紀念台灣博覽會引進的，同年上路；D512是1939年引進，1940年上路。這2部蒸汽機關車頭也是台南市唯二被列為一般古物的機關車頭。

日本戰敗後，這2部機關車頭移交給台鐵，台鐵1949年將C551改為CT251，D512改為DT652，持續使用直到除役。

文化局人員表示，在當年物資缺乏的年代，機關車頭數度整修，結果CT251被掛上CT259的車牌，CT259掛上CT251的車牌，2部機關車頭搞反了，如今已被高雄打狗鐵道故事館收藏的機關車頭已改正為CT259，但台南的CT251尚未改正。

不過，市府已決心重整這2部具有歷史意義的機關車頭，105年先行改善體育公園的周邊展示環境，重現日治時期火車月台的氛圍，去年12月完工，今年1月15日開放參觀。

文化局人員說，緊接著是2部機關車頭的車體整修，因涉及研究調查，文化局預定今年啟動整修計畫，彰顯日治機關車頭的價值。1070103