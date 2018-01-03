中國高鐵投產進入收獲期 2020年高鐵料覆蓋逾8成

預計到 2020 年，全國鐵路營業里程達到 15 萬公里左右，基本覆蓋 20 萬人口以上城市；其中高鐵 3 萬公里左右，覆蓋 80% 以上的大城市。

昨 (2) 日召開的中國鐵路總公司工作會議透露，2017 年中國鐵路建設任務目標已全面完成，其中固定資產投資完成 8010 億元 (人民幣，下同)，連續 4 年突破 8000 億元，不過 2018 年全國鐵路固定資產投資略有下降，將安排 7320 億元。高速鐵路建成投產進入收穫期，今年將投產的高速鐵路達到 3500 公里。

香港《文匯報》引述鐵路總公司總經理陸東福表示， 2017 年中國鐵路各項任務目標已全面完成。鐵路建設方面，全國鐵路行業固定資產投資完成 8010 億元，其中國家鐵路完成 7606 億元；新開工項目 35 個，新增投資規模 3560 億元；投產新線 3038 公里，「四縱四橫」高鐵網提前建成運營。

據了解，2017 年中國陸續有寶雞至蘭州高速鐵路、西安至成都高速鐵路西安至江油段、石家莊至濟南高速鐵路等重點項目陸續完成，其中寶蘭鐵路將大西北與東部地區緊密聯繫在一起，西成鐵路打通了秦嶺天塹，石濟高鐵為中國「四縱四橫」高鐵網絡畫上了圓滿的句號。截至 2017 年底，中國鐵路營業里程達到 12.7 萬公里，其中高速鐵路 2.5 萬公里，中西部地區 (含東三省) 鐵路營業里程達 9.7 萬公里。

中鐵總表示，力爭 2020 年高鐵覆蓋 80% 以上大城市。 (圖：香港文匯報)

客貨運方面，2017 年國家鐵路完成旅客發送量 30.39 億人次、年增長 9.6%，其中動車組發送 17.13 億人次、年增長 18.7%，佔比 56.4%；貨物發送量 29.18 億噸、年增長 10.1%，開行中歐班列 3600 列。

此外，中國鐵路的裝備與運營水平大幅提升。陸東福指出，去年中國標準動車組命名「復興號」並實現時速 350 公里商業運營，樹立起世界高鐵建設運營的新標杆。同時鐵路經營效益大幅提升，去年鐵路運輸總收入 6958 億元，同比增收 1010 億元，創歷史最高增收額。

展望 2018 年發展目標，中國鐵路總公司表示，包括全國鐵路固定資產投資安排 7320 億元，其中國家鐵路 7020 億元；投產新線 4000 公里，其中高鐵 3500 公里；國家鐵路完成旅客發送量 32.5 億人次、貨物發送量 30.2 億噸；鐵路安全不發生重大及以上責任事故。

陸東福還透露，預計到 2020 年，中國鐵路網規模和質量達到世界領先。全國鐵路營業里程達到 15 萬公里左右，基本覆蓋 20 萬人口以上城市；其中高鐵 3 萬公里左右，覆蓋 80% 以上的大城市。