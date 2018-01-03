廣編／好空氣打造職場好氣場　PURUS送職場開運錦囊

台灣空氣狀況每況愈下，一年比一年糟，從去年入冬以來，台灣飽受霾害之苦，不少上班族苦於過敏、打噴嚏等症狀，就連在室內也不能倖免！適逢年關將近，PURUS air智慧空氣清淨機推出「買就送職場開運錦囊妙氣」，讓上班族在辦公室能呼吸到不受汙染的乾淨好空氣，也能順勢改善職場氣場，在新的一年用好空氣打造職場好氣場，討個吉利好彩頭。
PURUS air智慧空氣清淨機獨家專利「超高密度螺旋電暈吸附技術」，能有效淨化空氣中肉眼看不見的懸浮微粒如PM2.5達99%，抗菌能力高達97%，透過負離子及磁浮渦流產生氣場，將PM2.5及細菌牢牢吸附在專利不鏽鋼濾芯上，0耗材的設計，不僅省下一筆可觀費用，使用上更加便利。
PURUS air不僅有高效淨化空氣的能力，在小巧的機體內還蘊含許多智慧人性的設計，內建夏普感測器，可靈敏感測空氣品質，當空氣汙染超過警戒值即自動開啟防護，智慧物聯功能讓空氣品質一目了然；前出風導流讓乾淨的空氣離呼吸最近，只要有PURUS air，你的鼻子就是辦公室空氣最好的角落。
PURUS air今年推出了不同的「錦囊妙氣」套裝組合，無論你想要哪一種「職場好氣」，PURUS air都能提供你最佳解決方案！給想要氣壓全場的你，除了好空氣外，還送你獨家的PURUS air瑞氣千條組合，讓你在辦公室霸氣外露、無往不利。給想要身輕體健的你，好空氣外加好骨氣，PURUS air今年送上健身益氣組，讓你咖骨軟Q、再拼二十年！給想要才氣縱橫的你，PURUS air用神閒氣定組幫你提神醒腦，讓你創意源源不絕、提案all pass、祭壓全場！另外還加碼隱藏版帥氣組合，若幸運得到隱藏版，還可參加年終獎金抽獎，PURUS air要送出年終獎金6600，有興趣的朋友千萬不要錯過喔。