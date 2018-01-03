廣編／好空氣打造職場好氣場　PURUS送職場開運錦囊

台灣空氣狀況每況愈下，一年比一年糟，從去年入冬以來，台灣飽受霾害之苦，不少上班族苦於過敏、打噴嚏等症狀，就連在室內也不能倖免！適逢年關將近，PURUS air智慧空氣清淨機推出「買就送職場開運錦囊妙氣」，讓上班族在辦公室能呼吸到不受汙染的乾淨好空氣，也能順勢改善職場氣場，在新的一年用好空氣打造職場好氣場，討個吉利好彩頭。

PURUS air智慧空氣清淨機獨家專利「超高密度螺旋電暈吸附技術」，能有效淨化空氣中肉眼看不見的懸浮微粒如PM2.5達99%，抗菌能力高達97%，透過負離子及磁浮渦流產生氣場，將PM2.5及細菌牢牢吸附在專利不鏽鋼濾芯上，0耗材的設計，不僅省下一筆可觀費用，使用上更加便利。