中市總預算遭擱置　藍營籲停止政治操作

對此，市府重申，因市議會不同黨團對預算項目持有異見，故未能於定期會完成審查；而包括獨居老人藥事服務、身障者爬梯機上下樓等多項攸關弱勢的社福措施屬新興項目，都確定因預算擱置依法不得動支，市府無奈被迫暫停執行，期盼要有同理心，不要因為個人己見，一再誤解法令、抹黑市府，並阻擾議事進行，也籲請議會儘快召開會議審查總預算。

台中市107年度總預算遭擱置，藍綠兩黨團自元旦起每天召開記者會，雙方隔空交火。台中市議會國民黨團今(3)日舉行記者會，呼籲市長林佳龍「高抬貴手」，即刻停止政治操作。藍營議員指出，市府以「簽訂切結書」、「延遲開標」等操作方式，讓社福、弱勢團體本來可依法支用延續性預算獲得補助或開辦業務，現在都被擱置。

議員李中指出，行政院主計處曾函示一般年度計畫在總預算未完成審議前，仍可依採購法規定辦理招標、決標及訂約；延續性計畫得依預算法第39條之精神，先行一次發包或簽約辦理。

黨團議員表示，這幾天已有多個社福、弱勢團體拿著市府某些局處要他們簽署的切結書找議員陳情，社福團體私下控訴，他們無法理解過去也曾有總預算未通過的情況，但這是第一次被要求簽切結書，表明可能要更改契約或終止契約，這樣的要求讓他們感到非常恐慌，他們擔心市政府會拿這些切結書當作政治籌碼，把社福團體抬到最前線來威嚇議員，強迫議會通過總預算，同時，他們也為延續性計畫為何不能執行感到納悶。

國民黨團議員表示台中市政府可以隨便編列預算，但台中市議員的責任就是代表278萬市民審查政府預算編的是否合適，合適就支持、不合適就刪除或刪減。107年度的預算沒有通過是市政府完全不願意配合審查，議員要不到預算的計畫與明細，議員口頭質詢時官員態度傲慢、對預算內容遮遮掩掩，像這樣的預算如果隨隨便便就通過，那議員就是失職。

市府表示，以「延遲開標」、「簽訂切結書」等方式，讓本來可依法支用延續性預算的業務擱置；經查證，國民黨團確定誤解法令。依據《中央政府總預算案未能依限完成時之執行補充規定》，若預算在106年未編列，而屬於107年度的新興預算，則依法不得動支。

有關切結書簽定，市府指出，這是因為107年預算依法尚未完成審查，為了不影響民眾權益，又必須合乎法令的情況下，部分延續性計畫才會被迫與廠商簽一份切結書，大意是在延續性計畫下的標案，暫以標價總額進行，後續視預算審查情況再做調整，與無法執行的新興計畫完全是兩回事，而新興計畫則是礙於預算未通過被迫暫停執行，呼籲國民黨團不要一再曲解市府。

市府強調，總預算擱置造成多項預算案未能即時推動，已嚴重傷害弱勢群權益，不知所謂「就算預算沒過，市民也根本不用擔心」的心態為何？期盼要有同理心，不要因為個人己見，阻擾議事進行。市府已依法送出預算，而審查預算則是議會的權責，但若議會各方意見不同，則應由各黨團協商或表決等符合議事規則的方式決定，盼議會能儘速開會審查預算，也希望有心人士不要一再誤解法令並惡意抹黑，才是市民之福。