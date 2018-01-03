併購100%美磊股權　奇力新：打世界盃這只是剛開始

本次股份轉換案之換股比例為奇力新普通股每0.73股換發美磊普通股1股，奇力新預計增資發行新股共計普通股68,231,234股予美磊之持股股東，共計約新台幣6.82億元。雙方預計於3月1日股東臨時會討論此案，待股臨會通過與主管機關核准，暫訂7月1日為股份轉換基準日。屆時美磊將成為奇力新100%持股之子公司，並於股份轉換基準日終止上櫃。

為整合資源擴大營運規模，以提升營運效能並強化全球市場競爭力，國巨旗下電感大廠奇力新和美磊今（3）日下午召開重訊。奇力新表示，決議通過以發行新股之股份轉換方式，取得美磊100%股權。奇力新表示，兩家公司結合後，市占率可超過10%，未來排名將往前3名邁進，而奇力新也說願意擔任產業整合者，「整併合作打世界盃，這只是剛開始」！

奇力新自2017年合併旺詮及飛磁後，已強化對上游的材料掌握度以及擴張產品線。該公司的電感產品線包括了全系列磁性材料及電感元件，尤其以大、小尺寸一體成型功率電感、繞線及積層式電感為主力，為全球少數有能力提供全系列電感元件並自主研發粉末材料的電感製造商之一。

美磊同為國內電感大廠，產品線包括一體成型功率電感、以及各式RF通訊元件、功率與訊號線圈電感元件及EMI防制元件等。美磊在高階伺服器、交換機及車用功率電感元件市場深耕許久，其中一體成型功率電感也已打進國外大廠供應鏈，包括美系電動車大廠等，在未來蓬勃發展的車用電子領域期能大有斬穫。

由於電子元件產業處於高度競爭態勢，產品常面臨價格競爭及生命周期汰換快速之挑戰，國際大廠無不投入豐沛資源，研發下一個世代產品，以占得先機。透過此次結盟，雙方將聯手進軍國際市場，加速開發高階產品，未來營運將更具規模，成本及競爭力能夠進一步強化，可有效防禦其它廠商在中低階產品之價格競爭。

重訊後，奇力新法說會上，奇力新總經理鐘世英表示，國際環境競爭激烈，要打艱難的世界盃就要找到實力堅強的隊友，而與美磊的合作就是整併合作的開始與第一步。奇力新營運長郭耀井也說，兩家公司結合後，市占率可超過10%，目前與前3大僅差3%的距離，相信1到2年內可追上，未來排名將往前3名邁進。