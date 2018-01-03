抵抗韓元升值壓力 南韓當局傳擬設法刺激資本外流

鼓勵資本外流的措施可能有助當局降低一些韓元上升的壓力，而不必直接干預外匯市場，因為直接干預外匯市場恐怕又會讓韓美關係緊張。

南韓金融當局發言人拒絕回應此議題。

雖然當局削減韓元波動性的操作也會持續進行，但如果韓元持續升值，當局也可能研究如何刺激海外投資。政府「可能會考慮刺激外匯外流的方法」。

3 位知情人士週三透露，倘若韓元持續大漲，南韓將設法提高資本外流，此舉將有助外貿導向的南韓抵抗貨幣上漲的衝擊。

美國財政部在去年十月的大型貿易夥伴外匯政策報告中，將南韓列為「觀察名單」，其他觀察名單還有中國、日本和德國。

韓元升值會讓南韓製造的產品對全球消費者來說變貴，削減南韓廠商的競爭力。

週三交易時間，韓元兌美元交易價格在 1066，為 3 年高點，2017 年韓元升值 13%，創 13 年來最大年度漲幅。

消息人士沒有透露當局可能採取的措施之細節，而這些措施是否包含類似 2015 年宣布過的稅務減免，他們也不願多談。

當時南韓提供長達 10 年的基金投資收益免稅方案，只要該基金 6 成以上資產是海外股票。該方案自 2016 年 2 月開始生效，12 月到期。

根據南韓央行數據，直至去年 10 月，南韓經常帳戶已經連續 68 個月盈餘。