習包子產地 慶豐包子鋪宣布增資

（中央社台北3日電）據報導，曾因中共領導人習近平造訪而爆紅的北京慶豐包子鋪近期宣布增資，引入一家非公有資本投資者。擬募集資金總額不低於人民幣3350萬元（約新台幣1億5460萬元），對應持股比例7%。

綜合北京商報、新京報、香港南華早報報導，北京慶豐餐飲管理有限公司（即慶豐包子鋪）由中國國企北京華天餐飲集團公司100%持股。北京華天餐飲集團近年持續虧損，更不時傳出出售旗下子公司股權，止損動作頻頻。

據報導，慶豐這次的新進投資者持股比例合計不高於20%。其中，公開增資引入的非公有資本投資者持股比例為7%；非公開增資引入的投資者（含國有資本投資者和員工持股平台）持股比例合計不高於13%。原股東持股比例不低於80%。