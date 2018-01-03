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中央社

習包子產地 慶豐包子鋪宣布增資

中央社2018/01/03 17:45
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北3日電）據報導，曾因中共領導人習近平造訪而爆紅的北京慶豐包子鋪近期宣布增資，引入一家非公有資本投資者。擬募集資金總額不低於人民幣3350萬元（約新台幣1億5460萬元），對應持股比例7%。

綜合北京商報、新京報、香港南華早報報導，北京慶豐餐飲管理有限公司（即慶豐包子鋪）由中國國企北京華天餐飲集團公司100%持股。北京華天餐飲集團近年持續虧損，更不時傳出出售旗下子公司股權，止損動作頻頻。

據報導，慶豐這次的新進投資者持股比例合計不高於20%。其中，公開增資引入的非公有資本投資者持股比例為7%；非公開增資引入的投資者（含國有資本投資者和員工持股平台）持股比例合計不高於13%。原股東持股比例不低於80%。

習近平接任中共總書記後，2013年12月曾「微服出巡」到北京慶豐包子鋪用餐，讓他多了「習包子」的暱稱，也讓這家連鎖餐廳一夕爆紅，帶來不少經濟效益。

慶豐包子鋪在2015年底將分店數量增加70%以上，達到314家。去年8月簽署在哈薩克阿拉木圖（Almaty）成立第一家海外商店的協議。

公開數據顯示，北京慶豐餐飲管理有限公司在2014年至2016年期間的淨利潤成長近6倍，達3075萬元。慶豐包子鋪2017年前11個月收入達4億元，淨利潤3084萬元。按照本次引資方案，慶豐公司估值已達4.78億元。

但報導提到，儘管有習近平光環「加持」，慶豐近年仍爭議頻傳。例如在2015年10月，因顧客發現餐點中有死蟲，2家分店被勒令暫時停業。一個月後，另一家分店也傳出在粥品中出現不鏽鋼洗滌器的金屬碎屑。

諷刺的是，習近平當年造訪慶豐包子鋪時，曾被中國大陸網民拍到邊吃邊笑著說「包子很好吃，衛生也非常乾淨，一定要重視食品安全」的畫面。1070103

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