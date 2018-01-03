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中央社

精測7奈米小量出貨 1月起逐步放量

中央社2018/01/03 17:40
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）中華精測已接獲7奈米產品量產訂單，並開始小量出貨，自今年1月起將逐漸放量、並陸續認列營收。法人預估，精測第1季業績可望季成長超過45%。

中華精測自結去年12月合併營收新台幣1.66億元，較去年11月1.42億元成長17.5%，比前年同期2.04億元減少18.39%，主要是部分客戶7奈米與10奈米量產訂單遞延，加上中國大陸手機市場需求趨緩。

精測自結去年第4季合併營收5.45億元，較去年第3季9.35億元減少41.7%。法人指出，主要是7奈米和10奈米出貨相對遞延影響。

中華精測累計去年全年自結合併營收31.09億元，較前年25.95億元成長19.82%。

展望7奈米布局，精測指出，目前已接獲7奈米產品量產訂單，並開始小量出貨，自今年1月起將逐漸放量、並陸續認列營收。

展望今年第1季業績表現，法人預估，精測今年第1季可望較去年第4季回溫，預估季成長可到45%到50%區間。

精測指出，遞延訂單已開始陸續出貨，待產品通過客戶驗證後，預估今年上半年認列營收。受惠客戶先進晶圓製程所需可靠度測試及晶片複雜度提高，所需測試項目與測試時間同步增加，可預期客戶對晶圓測試板的需求將有增無減。

精測是全球前5大應用處理器（AP）廠商的晶圓測試板主要供應商，法人指出，去年新增加的東北亞客戶，可望推升精測今年市占率突破9成。此外精測的垂直探針卡已獲得超過10家客戶採用。1070103

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