108年參採學測最多4科 超額可2方案篩選

（中央社記者許秩維台北3日電）大學招聯會今天表示，108學年起，繁星和申請入學最多參採學測4科，一階篩選若有超額，可考慮2方案，亦即以該系篩選科目總級分為最後篩選標準，或由校系自訂。

大學招生委員會聯合會今天發布新聞稿表示，為減輕考生壓力，引導高中教學更豐富且多元，根據招聯會決議，108學年起繁星推薦及個人申請入學招生管道，各校系參採學測科目數將由原本最多5科改為最多4科，5科總級分將走入歷史。

根據招聯會統計，107學年個人申請第1階段採用學測成績作為檢定項目的有2038個系組，915個系組有使用總級分作為檢定項目之一，419個系組只採取總級分作為檢定項目。