108年參採學測最多4科 超額可2方案篩選

（中央社記者許秩維台北3日電）大學招聯會今天表示，108學年起，繁星和申請入學最多參採學測4科，一階篩選若有超額，可考慮2方案，亦即以該系篩選科目總級分為最後篩選標準，或由校系自訂。
大學招生委員會聯合會今天發布新聞稿表示，為減輕考生壓力，引導高中教學更豐富且多元，根據招聯會決議，108學年起繁星推薦及個人申請入學招生管道，各校系參採學測科目數將由原本最多5科改為最多4科，5科總級分將走入歷史。
根據招聯會統計，107學年個人申請第1階段採用學測成績作為檢定項目的有2038個系組，915個系組有使用總級分作為檢定項目之一，419個系組只採取總級分作為檢定項目。
大學招聯會執行秘書戴念華受訪時表示，以前第一階段篩選遇到超額時，可用5科總級分作為最後篩選門檻，但108學年起調降繁星和申請參採學測科目後，不再有5科總級分，因此招聯會也考慮以該系篩選科目的總級分當作最後篩選標準，或讓校系自訂篩選標準，但2種方案各有優缺點。
以該系篩選科目的總級分當作最後篩選標準為例，戴念華表示，假如該系篩選科目共4科，當遇到超額情況時，就可用這4科總級分作為最後篩選標準，但如果該系篩選科目只有1科，就沒有總級分可以再去篩選，可能會造成同級分的學生人數暴增。
如果另外設計篩選標準，戴念華舉例，假如該系原本篩選科目只有1科，但遇到同級分人數暴增時，卻改用國、英、數3科總級分作為最後篩選標準，對學生來說，不只單科要考好，另外兩科也要準備，反而無法減輕考試壓力。
戴念華指出，當校系篩選科目越多時，同級分超額狀況應該會越少，招聯會也會請大學甄選入學委員會以過去資料進行模擬，瞭解設定不同篩選科目數時，可能遇到的同級分超額狀況，提供學校參考，並蒐集各校意見，共同討論因應措施。1070103