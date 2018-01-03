劉軒荅爆米花奪5勝 有望入亞運大名單

目前大三的劉軒荅是這次亞運大學培訓隊重要先發投手戰力，戰績亮眼。今天培訓隊例行賽最終戰，他投7局被敲7支安打，投出2次三振，失掉3分責失，率隊拿下勝利。

（中央社記者謝靜雯台北3日電）爆米花棒球聯盟亞運大學培訓隊例行賽最後一戰，先發投手劉軒荅7局好投，率隊以6比3拿下勝利，收下個人爆米花第5勝，有望被選入亞運中華成棒隊大名單。

培訓隊總教練翁豐堉稱讚，劉軒荅是有水準的投手，但可能因為第一次打長賽季的比賽，體力調適沒有很好，後半段有感受到他身體上的疲勞。捕手搭檔蔣少宏也表示，「劉軒荅球質不錯，球不好打，即使打得到也不一定打得好，均速落在138至140公里間。」

結束為期約2個月的爆米花例行賽賽季，劉軒荅經驗上更成長。他表示。大學和業餘社會隊還是有差別，「社會隊打者強度、選球等都更好，沒辦法只以直球對決，配球上要更靈活。」

先前因為選秀順位不如預期沒有投入職棒，被問起今年會不會再參加中職選秀，劉軒荅表示，要看接下來比賽的表現，上了大學之後，有特別加強控球、體能，「希望自己控球再穩定一點，變化球再犀利一點。」

此次爆米花賽事目的之一，是為亞運中華成棒觀察可用之兵，亞運中華隊總教練許順益也曾表示投手戰力期待亞運培訓隊大學生，劉軒荅的好表現被看好很有機會被選入亞運中華隊大名單。

培訓隊爆米花例行賽結束，戰績18勝15敗，目前排名第4，爆米花例行賽第1名合作金庫將直接晉級冠軍賽，例行賽排名第2、3名球隊先打季後賽，例行賽將於1月7日結束，2、3名球隊排名要等例行賽全部結束後才會確定。1070103