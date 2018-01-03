男60小時供毒5次　小模脫衣詭叫身體扭曲暴斃

判決指出，2016年5月3日中午，陳姓男子開車載著才認識6天的簡女出遊，見面後就提供安非他命讓簡女吸食，隨後兩人投宿在簡女的友人家中，陳男又讓簡女吸食3次安非他命、1次海洛因，兩人直到6日凌晨才離開。

綜合媒體報導，家住基隆的簡姓女子平時從事內衣買賣，外型亮麗、身材姣好的她也兼差當內衣小模，在網路上累積了不少粉絲，但染上毒癮之後，工作就逐漸停擺。

新北市一名37歲陳姓男子，涉嫌在60小時內連續提供5次毒品給24歲簡姓內衣小模吸食，導致簡女翻滾哀號、全身扭曲暴斃身亡，新北地方法院近日依《藥事法》轉讓禁藥致死罪判處陳男7年4月有期徒刑，可上訴。

陳男原本打算把簡女丟包在國道基隆交流道附近，但見簡女出現脫衣亂叫等行為，只好又將人拉回車上，之後簡女開始發出怪叫聲，身體不停扭曲、抽搐，但陳男不僅未立即將她送醫，反而用手機錄下簡女的情況，還把影片傳給周姓女友人看。

直到7日凌晨，陳男發現簡女暴斃，嚇得連人帶車載到蘆洲棄置，並向友人求救，友人隨即報警處理。警方獲報找到車輛，破窗後發現簡女已死亡多時。

新北地院審理時，合議庭根據鑑定結果等，認為死者雖然長期施用毒品，但若非陳男在60小時內，提供4次安非他命、1次海洛因毒品給死者吸食，仍不會致死；且陳男與簡女相處的時間不短，應可察覺簡女身體有異狀，認定陳男有過失責任，依此將他判刑7年4月，可上訴。

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