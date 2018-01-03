時隔近兩年 南北韓恢復熱線 南韓KOSPI收漲至1

金正恩於元旦發表新年賀詞，勸美國勿發動戰爭，因為「我的桌上就有核按鈕，整個美國都在攻擊範圍。」

南韓統一部知情人士今 (3) 日表示，南北韓已經通過板門店聯絡管道通了電話，北韓在今天下午 3 時 30 分 (台灣時間 2 點 30) 打電話到南韓，確認電話和傳真能否正常使用。

對此，川普在推特上回擊，「他那個快餓死的政權有沒有人可以跟他說一下，我也有核按鈕，還大顆多了，比他的威力大，而且真的能用。」

針對北韓重啟雙方熱線一舉，南韓總統府青瓦台發言人尹永燦表示，「恢復熱線非常有意義。這讓雙方都有隨時溝通的可能性。」

根據北韓「祖國和平統一委員會」委員長李善權說法，雙方恢復熱線係為討論北韓派運動員參加下個月平昌冬奧的事宜。

受兩韓破冰與當局擬刺激資本外流以刺激韓元貶值的氣氛帶動，韓股週三收盤再漲約 0.3%，連四日收漲至一個月新高，DRAM 雙星和鋼鐵股領漲。

KOSPI 指數收高 6.70 點或 0.27% 至 2486.35。該指數 2017 年大漲 21.76%。韓國鋼鐵大廠浦項上漲 5.46% 至 35.75 萬韓元，現代重工急漲 8.84% 緊追其後。

兩大 DRAM 業者海力士和三星電子齊力各漲 1.44% 和 1.18%，各收在 7.77 萬韓元和 258.1 萬韓元。