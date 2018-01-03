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中央社

攀東卯山未帶手機遭開罰 成條例上路首例

中央社2018/01/03 17:48
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中3日電）洪姓男子攀登台中市東卯山失聯，家屬報案後台中市消防局展開搜救，昨天洪男自行返家，因他未攜帶聯絡設備登山，台中市政府將依登山自治條例開罰，成為條例施行後開出的首張罰單。

台中市消防局今天發布新聞稿表示，台中市政府訂定「台中市登山活動管理自治條例」，經行政院民國105年11月16日核定，並於11月24日公布實施。

台中市和平區東卯山屬自治條例第五條的公告山域，從事山域登山活動應攜帶具定位功能，包括衛星定位儀、可定位的智慧型手機或其他具定位功能等器材，以及緊急聯絡的通信設備，包括衛星電話、手機、無線電或可對外通訊等裝備。

洪姓男子與其他5名友人，106年12月31日前往東卯山登山，下午一行人下山後，同行山友卻發現洪男未下山，且洪男未帶手機失聯，家屬直到下午近6時向台中市消防局報案。

消防局出動直升機1架次、搜救人員63人次，進行3天搜救，但2日卻得知洪男已自行返家。由於當事人未攜帶具定位功能與緊急聯絡的通信設備登山，台中市政府將依規定處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，成為自治條例公布施行後開出的第一張罰單。

台中市消防局表示，由於入秋後天色容易迅速轉暗，建議登山民眾應詳細規劃登山路線與計畫，攜帶登山地圖或使用手機導航，同時評估自己腳程，提早規劃登山與下山時間。

若不幸在山上迷路，務必利用手機或無線電等通訊器材與消防局聯繫，回報受困位置與經緯度，留在原地等待救援。1070103

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