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中央社

期市去年總成交創新量 夜盤貢獻大

中央社2018/01/03 17:51
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北3日電）台灣期貨交易所統計，去年期貨市場交易總量創下2億6570萬5669口新高紀錄，年增9.94%，日均量破百萬口紀錄。期交所表示，2017年推出夜盤新制度，對期貨交易量貢獻大。

2017年期貨市場(期貨及選擇權合計)總成交量2.65億口，年增9.94%；日均量達108萬104口，年增9.05%。

交易量中貢獻最大的是台指選擇權占1億8641萬859口，年增11.39%，日均量達75萬7768口，年增10.49%；其次是台指期貨3401萬4500口，年減1.51%，日均量13萬8270口，年減2.31%。

第三是小型台指2155萬2246口，年減9.69%，日均量8萬7611口，年減10.42%；第四是股票期貨1876萬3068口，年增88.49%；日均量7萬6273口，年增86.96%。

期交所表示，夜盤交易度於2017年5月15日上線迄2017年底，夜盤交易總量為1553萬1432口，占整體成交量5.8%，日均量9萬7682口，若扣掉夜盤，即無法順利創下新高紀錄，顯示夜盤交易的份量相當重。今年為完整年度，夜盤的總量及日均量可望再攀新高。

另外與夜盤同時上市的境外指數期貨－美國道瓊期貨，總量達40萬3078口，日均量2488口；美國標普500期貨總量達3萬8658口，日均量達239口，也是挹注期貨市場重要源頭。1070103

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