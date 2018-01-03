期市去年總成交創新量 夜盤貢獻大

交易量中貢獻最大的是台指選擇權占1億8641萬859口，年增11.39%，日均量達75萬7768口，年增10.49%；其次是台指期貨3401萬4500口，年減1.51%，日均量13萬8270口，年減2.31%。

第三是小型台指2155萬2246口，年減9.69%，日均量8萬7611口，年減10.42%；第四是股票期貨1876萬3068口，年增88.49%；日均量7萬6273口，年增86.96%。

期交所表示，夜盤交易度於2017年5月15日上線迄2017年底，夜盤交易總量為1553萬1432口，占整體成交量5.8%，日均量9萬7682口，若扣掉夜盤，即無法順利創下新高紀錄，顯示夜盤交易的份量相當重。今年為完整年度，夜盤的總量及日均量可望再攀新高。

另外與夜盤同時上市的境外指數期貨－美國道瓊期貨，總量達40萬3078口，日均量2488口；美國標普500期貨總量達3萬8658口，日均量達239口，也是挹注期貨市場重要源頭。1070103