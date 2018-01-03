無畏夕陽困境 張憲平玩出竹籐編新局

張憲平在鑽研過程中，四處觀摩老師傅技法、自行摸索，調整機器劈剖竹篾，再三反覆實驗，並創新將生漆髹塗運用在竹編器上，仿古塗裝讓作品防蟲蛀、腐壞，獲得最佳保護，延長保存時間可逾百年，也更顯得古樸優雅。

75歲的張憲平出身藺草編織世家，自小在藺草堆裡打滾、成長，因父親壯年早逝，20多歲即繼承家業，專門生產藺草帽蓆等生活手工藝品外銷；民國60年代，加工出口產業日漸沒落，他在一片關廠歇業聲中，逆勢投入竹籐編器研發。

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗縣竹籐編織工藝家張憲平榮獲第11屆國家工藝成就獎，他在台灣手工藝產業沒落年代，無畏逆境投入研發，傳承發揚傳統文化工藝，開創竹籐編藝術新局。

張憲平說，早年許多工廠收的收、倒的倒，最初接觸竹藤編器「其實是為了增加工藝品項，維持工廠營運」，直到民國80幾年，資深員工逐漸凋零，結束了事業，這才真正開啟「隨心所欲」的創作人生。

張憲平融合漢族、賽夏族及其他各地竹籐編特色不斷創新，作品除獲得國立故宮博物院典藏，也被各地美術館與收藏家收藏，還多次至海外參展。他的學生章潘三妹、程精鈞也分別獲得文化部及嘉義市登錄為無形文化資產保存者。

苗栗縣政府文化觀光局指出，由國立台灣工藝研究發展中心主辦的國家工藝成就獎，堪稱國內工藝界最高獎項，每年只頒發一位，在眾多工藝菁英中競爭激烈，苗栗縣繼2016年竹南蛇窯老陶師林添福之後，張憲平藝師再次獲得此一獎項。

苗栗縣長徐耀昌今天造訪竹南鎮張憲平家中，致贈「卓越成就．榮耀苗栗」獎牌，立委陳超明、苗栗工藝園區館長張翠玲、議員謝端容、廖英利、竹南鎮長康世明等人均到場祝賀，93歲林添福也由兒子林瑞華陪同前往見證，場面溫馨。

徐耀昌讚揚張憲平為竹藤編織薪火相傳，貢獻卓著，讓苗栗縣有更多傳統文化藝術被看見，進而發光發熱。1070103