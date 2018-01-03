菲參議長：憲改若必要 將延杜特蒂任期

他說：「我們可以延長總統任期，第一、如果真的有必要；第二、如果總統沒有異議；第3、既然任期延長是新版憲法的一部分，就代表它已獲得人民批准。」

皮曼德爾（Aquilino Pimentel III）今天在發送給媒體的簡訊中說，是否延長總統任期，將視過渡時期條款以及何時批准新版憲法而定。如果新版憲法通過後，則過渡時期很可能是之後的3年。

（中央社記者林行健馬尼拉3日專電）菲律賓國會今年可能啟動修憲改制的工程，參議院議長皮曼德爾今天表示，在改制的過渡時期，如有必要將延長總統任期。這恐將引發反對人士對於菲國重返獨裁統治的憂慮。

皮曼德爾是執政黨「民主菲人-國民力量黨」（PDP-Laban）的總理（President），杜特蒂則是黨主席（Chairman）。

杜特蒂是於2016年6月上任，任期將於2022年結束。他早在競選時就已主張修憲，把政府體制從總統制改為聯邦制，認為這是解決南部分離主義、叛亂問題及提振經濟的最好辦法。

今天稍早，眾議院議長阿爾瓦雷茲（PantaleonAlvarez）在ANC電視台受訪時說，眾議院本月將會召集討論國體改制的提案，並稱如果改制於今年推動，則不排除取消明年的期中選舉。阿爾瓦雷茲是PDP-Laban秘書長。

菲國1940年版憲法規定，菲律賓總統任期4年，只可連任一次，1971年總統馬可仕在任內修憲，解除連任限制。1986年馬可仕倒台，為防止菲國再次出現獨裁者，1987年版憲法將總統任期延長至6年，但不得連任。

杜特蒂作風強硬，反對人士擔心他會成為下一個馬可仕，尋求長期執政。但現年72歲的杜特蒂則多次表示，做總統壓力大，他無心戀棧這個職位。1070103