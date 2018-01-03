黑函勸勿來台 教部：大馬留學人數成長

教育部國際及兩岸教育司專門委員劉素妙今天受訪時，以統計數駁斥黑函。她指出，106學年度第一學期馬來西亞來台學生人數（包括僑生、外籍生等）就已超過1萬7500人，較105學年度的1萬6000餘人，成長了1500人左右。

「聯合新聞網」今天報導，馬來西亞近日傳出一封黑函，指台灣大專遇到國際競爭，陸續面臨倒閉厄運，近年在大馬招生活動層出不窮，是在做「垂死掙扎」。

（中央社記者陳至中台北3日電）媒體報導，近日馬來西亞許多獨立中學收到一封「為我們的孩子著想」黑函，勸大馬青年不要到台灣讀大學。教育部今天回應，馬國來台留學人數持續成長，雙方交流互動不受影響。

劉素妙說，台灣大專每年都聯合到馬來西亞舉辦高等教育展，今年還特別分領域設置專區，與學生、家長互動良好。近十年來，馬來西亞來台就學人數，逐年以1000人以上的幅度成長，「按照數字來看，一直在成長當中，可見馬來西亞學生、家長對台灣高等教育品質深具信心。」

劉素妙也提到，教育部次長姚立德去年12月到馬來西亞參與「第18屆海外台灣學校董事長、校長暨家長會長聯席會議」，馬來西亞教育部副部長出席座談，對雙方交流互動相當有信心。

姚立德訪大馬期間，還接受當地最大媒體「星洲日報」專訪，於12月16日獲得頭版大篇幅報導，內容肯定台灣的高教品質。1070103