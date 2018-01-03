勞基法修正無緩衝期 監院糾正政院勞動部

對此，行政院發言人徐國勇說，勞基法修法並非政院單方面可決定，勞基法是立院三讀通過的法案，行政院依法行政。

（中央社記者劉麗榮、顧荃台北3日電）監察委員陳慶財、方萬富和楊美鈴調查勞基法修正案，認為勞動部事前評估不足，行政院7天完成爭議性高的法案審查，且法令上路不給緩衝期，監院今天通過糾正行政院與勞動部。

陳慶財指出，行政院所屬各機關主管法案報院審查修正草案內容時，依規定對於法案衝擊層面及範圍，應有完整評估，但勞動部對於成本與效益評估，僅有簡略文字概述，即輕率認定「推動實務上不會有太大困難」。且在行政院將勞基法送立院審查後，勞動部才提出評估報告，但對於重要面相沒有深入評估甚至沒有評估，因此糾正勞動部。

行政院方面，陳慶財指出，勞動部沒有做好相關評估，行政院也不要求，行政院明明知道社會各界有不同聲音、勞資有歧見，勞動部民國105年6月24日陳報勞基法修正草案，行政院同年6月30日迅速完成有重大影響又爭議性高的法案審查。且根據統計，與105年同期相比，工業、服務業的工時皆增加，行政院原先縮短工時的目標落空。法案修正造成社會莫大衝擊紛擾，有重大疏失，因此糾正行政院。

楊美鈴指出，勞動部原採日出條款；不過，行政院105年6月29日審查勞基法修正案時，竟不考量勞動部建議，認為不需緩衝期，而勞動部「不知道為什麼這次沒有堅持其專業」。法律施行後，對違規暫不查處，自動延後執行時間，「此作為有合乎依法行政？」

楊美鈴指出，行政院規定各機關研擬法律或法規命令草案自105年10月1日起，應至少公告周知60日。勞動部於106年10月31日公告勞動基準法部分條文修正草案，竟僅以「因本案具時效性」為由，將法案預告期間縮短為8日，她質疑，如此重大修正草案預告就是希望博採眾議，8天能發揮預告的價值嗎？外界甚至批評這是虛晃一招。

方萬富指出，以106年為例，除勞動部補助地方政府負責勞動條件檢查的聘用人員325名外，各地方政府以自有預算員額專責辦理勞檢員僅有12名。部分地方政府反映，勞檢人力不足，勞檢員必須同時面對勞資雙方壓力，工作繁重，流動率高。如何留下有經驗的優秀勞檢員、以何方式持續補充檢查人力，提升勞檢品質，保障勞工權益，仍有待勞動部及各地方政府持續努力。1070103