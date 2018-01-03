保險業勞動權益 示範條款通案解決無共識

（中央社記者蔡怡杼台北3日電）保險從業人員勞動爭議消息不斷，金管會近期召開會議研商訂定工作條件示範合約的可行性，擬以通案解決這類紛爭，金管會強調，是否要訂定工作條件示範合約仍有爭議。

近期保險從業人員勞動爭議不斷，包含AIA友邦人壽解散業務員通路、南山人壽收費員轉型等，金融監督管理委員會正視保險從業人員勞動問題，於去年底召開研商「產、壽險等相關公會訂定保險業務員承攬/勞動工作條件示範合約之可行性」會議。

與會人士透露，公會多不贊成訂定工作條件示範合約，主因各家保險公司有其經營模式，若只是為了某家公司的問題，而要做通案解決，這樣不僅無法解決問題，反而還會製造更多問題。