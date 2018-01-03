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中央社

保險業勞動權益 示範條款通案解決無共識

中央社2018/01/03 18:05
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北3日電）保險從業人員勞動爭議消息不斷，金管會近期召開會議研商訂定工作條件示範合約的可行性，擬以通案解決這類紛爭，金管會強調，是否要訂定工作條件示範合約仍有爭議。

近期保險從業人員勞動爭議不斷，包含AIA友邦人壽解散業務員通路、南山人壽收費員轉型等，金融監督管理委員會正視保險從業人員勞動問題，於去年底召開研商「產、壽險等相關公會訂定保險業務員承攬/勞動工作條件示範合約之可行性」會議。

與會人士透露，公會多不贊成訂定工作條件示範合約，主因各家保險公司有其經營模式，若只是為了某家公司的問題，而要做通案解決，這樣不僅無法解決問題，反而還會製造更多問題。

即工作條件示範合約推出後，使得原先勞動制度與示範合約有出入的保險公司都要調整成與示範合約一致。

金管會表示，會中對於是否要訂定工作條件示範合約未有共識，目前仍有爭議，且勞務契約應該是由公司與業務員雙方簽訂，且這不屬於保險法以及消費者權益等由金管會主政的範圍。

另外，在AIA友邦人壽裁撤業務員通路案上，金管會表示，AIA友邦人壽的業務員轉介計畫原則上為今年2月1日起，除非業務員要求，不然公司不會提前進行。

至於AIA友邦人壽業務員認為業務員不純然是承攬關係，還兼具僱傭關係，爭取權益補償的部分，金管會表示，待相關事證蒐集完整後將移給勞動部處理。1070103

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