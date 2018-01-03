到台東看月世界 富源大峽谷壯闊秘境

（中央社記者陳葦庭台北3日電）東台灣也看得到月世界地形，有地質學者指出，台東的利吉惡地是菲律賓海板塊和歐亞板塊推擠形成的天然景觀，富源大峽谷、利吉景觀平台都是最佳觀賞秘境。

月世界景觀在台南、高雄都看得到，不過，其實在台灣的東半部，也有雄偉的月世界景觀。國立東華大學自然資源與環境學系教授劉瑩三日前受訪時表示，位在中央山脈和海岸山脈之間的花東縱谷，因為地處歐亞大陸板塊和菲律賓板塊的交界，有了豐富地貌。

月世界主要是由泥岩、砂岩、頁岩所構成的地形，由於組成的土壤滲水性差，每當降雨時往往造成土壤表面沖蝕及崩移，形成光禿的特殊地貌，岩石裸露，宛如月球表面一般，因此被稱為月世界。