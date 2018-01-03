到台東看月世界 富源大峽谷壯闊秘境

（中央社記者陳葦庭台北3日電）東台灣也看得到月世界地形，有地質學者指出，台東的利吉惡地是菲律賓海板塊和歐亞板塊推擠形成的天然景觀，富源大峽谷、利吉景觀平台都是最佳觀賞秘境。
月世界景觀在台南、高雄都看得到，不過，其實在台灣的東半部，也有雄偉的月世界景觀。國立東華大學自然資源與環境學系教授劉瑩三日前受訪時表示，位在中央山脈和海岸山脈之間的花東縱谷，因為地處歐亞大陸板塊和菲律賓板塊的交界，有了豐富地貌。
月世界主要是由泥岩、砂岩、頁岩所構成的地形，由於組成的土壤滲水性差，每當降雨時往往造成土壤表面沖蝕及崩移，形成光禿的特殊地貌，岩石裸露，宛如月球表面一般，因此被稱為月世界。
劉瑩三指出，位在花東縱谷國家風景區的台東利吉村的地質為利吉混同層，也被稱為利吉惡地，形成的原因主要是菲律賓海板塊在歐亞板塊在推擠的過程中，泥岩攪入其他雜質而逐漸形成的地形，平均每年在板塊碰撞下抬升8公分，由於和高雄、台南月世界海底抬升的成因不同，但近年來也受到世界各國矚目。
儘管被稱為「惡地」，但他表示，利吉惡地的土壤中含有的鹽分、鈉、鉀等礦物質，正好適合芭樂、蓮霧和香蕉等水果生長，成為當地特色的作物。
想一探利吉惡地秘境，劉瑩三建議，民眾可以走訪富源村，循著富源步道前往富源大峽谷，俯瞰整個利吉惡地的風光，遠眺還可見台東市和卑南溪另一頭的小黃山，感受惡地壯闊的氣勢，富源社區居民也提供解說導覽，讓遊客對當地生態和環境更為了解。
若想近距離欣賞地形，他則推薦利吉景觀平台，能近距離觀賞利吉惡地。劉瑩三說，民眾走訪時，可以用手觸摸地上的土質，會有一種「粉粉的」感覺，但要留意利吉惡地的土質因為黏度不高，很容易在風吹日曬雨淋下崩解碎裂，千萬不要為了拍照而踩踏在岩石上，恐造成危險。
觀光局花東縱谷國家風景管理處指出，台東利吉惡地地質公園2010年成立，透過在地解說員的介紹，讓更多外來的民眾了解台東利吉惡地的地質景觀，發展出特殊的地質旅遊型態。1070103