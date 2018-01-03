禽流感好發季節　宜縣府未雨綢繆強化防疫監測

縣府表示，宜蘭的雛鴨，不僅佔全國供應量的四分之一，肉質與口感更是備受肯定。宜蘭的天氣雖然讓禽類長得慢，但相對品質較好，農曆春節即將到來，正是家禽類產品需求旺季，因此，縣府在面對禽流感好發季節的挑戰，除了進行事前的環境消毒外，並透過宣導以及提供快篩試劑等措施，協助業者建立監控機制、強化自主管理。

歷年禽流感疫情均好發於秋冬天氣濕溼冷季節，一旦疫情擴散，對整體經濟與家禽業者來說，都是巨大的損害。縣府表示，106年12月就曾對境內重要濕地半徑3公里內的養禽場，進行加強防疫監測與環境消毒，同時採樣檢體計1,040件，檢驗結果均正常。此外，也召開「因應禽流感疫情強化家禽防疫產業會議」，除了宣導之外，也請業者加強場區自衛防疫消毒、設置圍網預防飛鳥感染，並發送快篩試劑讓業者進行自主監測，以事前防範、全面防堵的方式，避免家禽受到疫病入侵及蔓延。另外，為落實監控，從今年1月16日起至3月31日止，鴨隻上市前，應檢附指定檢驗單位開立之禽流感陰性檢驗報告，始得送往各屠宰場進行屠宰。

縣府也提醒消費者，根據世界衛生組織(WHO)建議，因禽流感病毒不耐高溫且對消毒劑敏感，因此生肉與熟食應分開處理或保存，避免交叉汙染。而處理生肉及生雞蛋後，要加強手部清潔，肉類及蛋品要確實煮熟再食用，忌吃生禽及生蛋製品，就能確保人體不受禽流感病毒的威脅。