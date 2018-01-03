NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈民進黨高雄4縣市長初選時程出爐男60小時供毒5次　小模脫衣暴斃理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
地方

禽流感好發季節　宜縣府未雨綢繆強化防疫監測

記者李清貴／宜蘭報導2018/01/03 18:24
▲禽流感快篩檢驗。（圖／記者李清貴攝 , 2018.01.03）
▲禽流感快篩檢驗。（圖／記者李清貴攝 , 2018.01.03）

目前正值禽流感好發季節，為防範於未然，宜蘭縣政府除了加強防疫監測與環境消毒之外，同時透過宣導以及提供快篩試劑等措施，協助家禽業者建立監控機制、強化自主管理，避免家禽受到疫病入侵及蔓延。

縣府表示，宜蘭的雛鴨，不僅佔全國供應量的四分之一，肉質與口感更是備受肯定。宜蘭的天氣雖然讓禽類長得慢，但相對品質較好，農曆春節即將到來，正是家禽類產品需求旺季，因此，縣府在面對禽流感好發季節的挑戰，除了進行事前的環境消毒外，並透過宣導以及提供快篩試劑等措施，協助業者建立監控機制、強化自主管理。

歷年禽流感疫情均好發於秋冬天氣濕溼冷季節，一旦疫情擴散，對整體經濟與家禽業者來說，都是巨大的損害。縣府表示，106年12月就曾對境內重要濕地半徑3公里內的養禽場，進行加強防疫監測與環境消毒，同時採樣檢體計1,040件，檢驗結果均正常。此外，也召開「因應禽流感疫情強化家禽防疫產業會議」，除了宣導之外，也請業者加強場區自衛防疫消毒、設置圍網預防飛鳥感染，並發送快篩試劑讓業者進行自主監測，以事前防範、全面防堵的方式，避免家禽受到疫病入侵及蔓延。另外，為落實監控，從今年1月16日起至3月31日止，鴨隻上市前，應檢附指定檢驗單位開立之禽流感陰性檢驗報告，始得送往各屠宰場進行屠宰。

縣府也提醒消費者，根據世界衛生組織(WHO)建議，因禽流感病毒不耐高溫且對消毒劑敏感，因此生肉與熟食應分開處理或保存，避免交叉汙染。而處理生肉及生雞蛋後，要加強手部清潔，肉類及蛋品要確實煮熟再食用，忌吃生禽及生蛋製品，就能確保人體不受禽流感病毒的威脅。

關鍵字禽流感宜蘭縣政府家禽
安撫移工浮動心　華服走秀添樂趣沒有畫筆藝術課　學生「游於藝」

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan