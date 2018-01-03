客台二度攜手臺灣吧動畫 趣看客家文化

延續「客客客棧」的知識性和娛樂性，今年推出的「客客客棧之啤俠客傳」製作期約3至4個月，一共6集，由臺灣吧知名IP角色「黑啤」化身為「啤俠客」，以逗趣的武俠風格大展身手。

網路動畫平台「臺灣吧」去年與客家電視台合作節目「客客客棧」，成為第一個由網路平台走向電視的動畫作品，不僅入圍新加坡阿波羅獎，更入圍電視金鐘動畫節目獎項。雙方今天在台北舉行首映記者會，宣布推出新作「客客客棧之啤俠客傳」。

（中央社記者江佩凌台北3日電）台灣動畫團隊「臺灣吧」和客家電視台合作的節目「客客客棧」，去年入圍金鐘獎受到矚目，雙方再度聯手推出新作，透過逗趣武俠動畫風和實拍橋段，讓觀眾更了解客家文化。

每一集動畫後半段更邀請影音平台網路紅人（Youtuber），示範擂茶教學等，帶領觀眾進一步體驗客家文化和習俗。

客家電視台台長張壯謀致詞表示，他也是臺灣吧的粉絲，回想起初次看見臺灣吧呈現的新媒體作品，成功把嚴肅話題和歷史故事透過活潑生動的動畫表現，令他留下深刻印象。

如同「客客客棧之啤俠客傳」動畫開頭的標語「正義需要強大的武功」，張壯謀認為，客家文化需要強大的武功來推廣；他提到，很多年長觀眾看完「客客客棧」後，評價反應都很不錯，因此再次合作，盼透過有趣、生動的動畫表現方式，讓更多人親近了解客家文化。

臺灣吧長期在網路經營影音社群平台，營運長蕭宇辰認為，和電視台合作能讓臺灣吧動畫作品涉及更廣泛的年齡層，由於啤俠客傳每集後半段結合真人實拍橋段，希望讓沒有使用網路的電視觀眾群，也能感受到網路搞笑影片的笑點和元素，和電視觀眾更多交流。

蕭宇辰提到，由於「客客客棧」涉及許多較為生硬的客家概念，和臺灣吧其他系列動畫相比之下，與觀眾的距離感較遠，因此在新作啤俠客傳中，藉由大眾較熟悉的客家話題作為每集探討主題，希望和觀眾產生更多連結。

為啤俠客傳獻聲配音的知名Youtuber「林辰（Buchi）」提到，不少客語發音充滿挑戰性，其中有一些歷史人物的人名重錄好幾次，同時有感於客家文化面臨保存危機，他希望大家一起透過節目了解客家族群，共同推廣客家文化。

「客客客棧之啤俠客傳」9日起，每週二晚間8時於客家電視台及臺灣吧Facebook、Youtube頻道、YahooTV線上同步首播。1070103