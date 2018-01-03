大立光1/11開法說 市場高度聚焦五大重點

股王大立光 (3008-TW) 今 (3) 日公布，將於 1/11 日召開線上法說，由執行長林恩平主持，市場包含法人、投資人與證券分析師在內，將關注大立光的五大重點。

大立光法說將由林恩平說明去年第 4 季獲利狀況及今年第 1 季業績展望，證券分析師表示，法說將聚焦大立光包括玻璃鏡片對手機包括前鏡頭、3D 鏡頭的迫切性；同時，第 1 季進入市場淡季，大立光業績何時落底，此外還有同業競爭、大立光生產良率改善與新廠設備進駐進度。

大立光也將公布去年 12 月營收狀況，預估大立光的去年 12 月營收將較 11 月的 56.16 億元下滑。大立光去年 11 月營收 56.16 億元，年增 7.84%，月增 0.05%，累計前 11 月營收 482.6 億元，年增 12.48%，接近 2016 年全年 483.52 億元。若 12 月營收呈現月減，將打破 2016 年 12 月營收較前一月成長 4.58% 的情形。