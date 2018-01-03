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沒有畫筆的廣達藝術課　吸引學生「游於藝」

記者陳志仁／新北報導2018/01/03 18:27
▲教育局表示，透過新北親師生平台和PaGamO遊戲學習平台的介接，吸引學生主動學習藝術。（圖／記者陳志仁攝，2018.01.03）
▲教育局表示，透過新北親師生平台和PaGamO遊戲學習平台的介接，吸引學生主動學習藝術。（圖／記者陳志仁攝，2018.01.03）

誰說藝術課一定要有畫筆？新北市政府教育局、廣達文教基金會及台灣大學教授葉丙成，今（3）日共同在新北市大觀國小召開「沒有畫筆的廣達藝術課！由新北走向世界」的發表會，希望透過競賽學習的新方式，接受藝術的洗禮。

廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，廣達文教基金會與葉丙成的PaGamO團隊合作，以廣達線上《游於藝》的題庫，打造全國首創透過電競遊戲學習藝術，翻轉傳統的學習方式；透過遊戲吸引學生主動學習，奠立藝術涵養的先備知識與基礎，進而提升學生對藝術的理解力及鑑賞力，任何學生只需要數位的載具及網路皆可優遊其中，讓更豐富多樣的教育資源躍出校園圍牆，走向世界。

葉丙成教授說，一般人直覺故宮三寶是「翠玉白菜」、「肉形石」及「毛公鼎」，但其實是北宋范寬的畫作「谿山行旅圖」、郭熙「早春圖」及李唐「萬壑松風圖」；透過PaGamO遊戲的學習平台，開發出提升藝術認知的線上《游於藝》，不僅吸引學生主動學習，奠立藝術涵養的先備知識與基礎，也幫助老師家長建立藝術的素養，增進親子間的互動。

教育局副局長黃靜怡指出，藝術文化帶入校園，提升學生藝術與美感素養，是新北市一直努力的目標，透過新北親師生平台和PaGamO遊戲學習平台的介接，吸引學生主動學習藝術，使有形的廣達《游於藝》資源轉化為無限的人文資產，跨出時空疆界，讓更多孩子因為遊戲愛上學習；因為新北市再推動藝術的教育時，也強調「藝術即生活，生活即藝術！」

關鍵字台灣大學教授葉丙成廣達文教基金會執行長徐繪珈教育局副局長黃靜怡新北親師生平台pagamo遊戲學習平台游於藝
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