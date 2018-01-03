沒有畫筆的廣達藝術課　吸引學生「游於藝」

誰說藝術課一定要有畫筆？新北市政府教育局、廣達文教基金會及台灣大學教授葉丙成，今（3）日共同在新北市大觀國小召開「沒有畫筆的廣達藝術課！由新北走向世界」的發表會，希望透過競賽學習的新方式，接受藝術的洗禮。

廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，廣達文教基金會與葉丙成的PaGamO團隊合作，以廣達線上《游於藝》的題庫，打造全國首創透過電競遊戲學習藝術，翻轉傳統的學習方式；透過遊戲吸引學生主動學習，奠立藝術涵養的先備知識與基礎，進而提升學生對藝術的理解力及鑑賞力，任何學生只需要數位的載具及網路皆可優遊其中，讓更豐富多樣的教育資源躍出校園圍牆，走向世界。