沒有畫筆的廣達藝術課　吸引學生「游於藝」

誰說藝術課一定要有畫筆？新北市政府教育局、廣達文教基金會及台灣大學教授葉丙成，今（3）日共同在新北市大觀國小召開「沒有畫筆的廣達藝術課！由新北走向世界」的發表會，希望透過競賽學習的新方式，接受藝術的洗禮。
廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，廣達文教基金會與葉丙成的PaGamO團隊合作，以廣達線上《游於藝》的題庫，打造全國首創透過電競遊戲學習藝術，翻轉傳統的學習方式；透過遊戲吸引學生主動學習，奠立藝術涵養的先備知識與基礎，進而提升學生對藝術的理解力及鑑賞力，任何學生只需要數位的載具及網路皆可優遊其中，讓更豐富多樣的教育資源躍出校園圍牆，走向世界。
葉丙成教授說，一般人直覺故宮三寶是「翠玉白菜」、「肉形石」及「毛公鼎」，但其實是北宋范寬的畫作「谿山行旅圖」、郭熙「早春圖」及李唐「萬壑松風圖」；透過PaGamO遊戲的學習平台，開發出提升藝術認知的線上《游於藝》，不僅吸引學生主動學習，奠立藝術涵養的先備知識與基礎，也幫助老師家長建立藝術的素養，增進親子間的互動。
教育局副局長黃靜怡指出，藝術文化帶入校園，提升學生藝術與美感素養，是新北市一直努力的目標，透過新北親師生平台和PaGamO遊戲學習平台的介接，吸引學生主動學習藝術，使有形的廣達《游於藝》資源轉化為無限的人文資產，跨出時空疆界，讓更多孩子因為遊戲愛上學習；因為新北市再推動藝術的教育時，也強調「藝術即生活，生活即藝術！」