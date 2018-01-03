鎖定上班族與中高齡 智慧手環為健康把關

盧崑山說，amor H2鎖定上班族群與中高齡族群提供簡單便捷的使用介面，讓這些用戶可以透過健康手環自動記錄日常生活中的心率、步數、循環指數、疲勞指數、睡眠以及活動量追蹤等數據，用戶可直接在手環螢幕上檢視資訊。

麗臺科技董事長盧崑山今天表示，目前市面上的智慧手環大都針對運動族群設計，幾乎沒有將活動量低的上班族與中老年族群考慮進去。

盧崑山表示，他愛好運動，2年前與4年前卻曾兩度急性心肌梗塞，雖然每天用偵貼心（Dxpatch）量測做心血管疾病管理，從EMAT（電機活化期指數）與SDI（心縮不全指數）知道自己的心縮功能正常，但還是無法隨時隨地查看自己的生理狀況，尤其是過勞以及身體循環不良時，更需要及時調整作息，來保持最佳的生理狀況，因此催生amor H2，能隨時了解自身健康狀態，更根據當下的循環及疲勞指數，提醒適時休息及運動。

財團法人希望基金會董事長紀政今天出席站台，她也提到，現代人經常久坐，但坐太久恐釀成疾病，amorH2健康手環也會發出久坐提醒，讓使用者適度休息。

amor H2預計2018年的1月初開始在台灣正式發售，盧崑山表示，除了台灣市場，也放眼大陸與日本，將在農曆年前進攻大陸與日本市場，首波備貨3萬支，看好首季就能銷售完畢，今年出貨目標上看50萬支，預估有龐大中老年人口的日本銷售比率將高達4成。

麗臺科技為顯示卡大廠，2000年起投入醫療及健康照護領域，盧崑山預估，布局多年的醫療領域營收將大幅成長，占整體營收比率將從去年的1%不到，今年提高至10%，且相當看好台灣發展智慧醫療的競爭力。

針對顯示卡市場，盧崑山指出，工作站顯示卡產品去年出貨15萬片，今年預估會成長，同時，麗臺也希望藉著健康手環品牌amor重返品牌市場。1070103