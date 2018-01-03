龍發堂喊停收住民 衛生局：防疫照辦

龍發堂去年12月被高市衛生局公告為阿米巴痢疾及結核病疫情流行地點，去年12月25日生效，衛生局並祭出移動管制防疫，要求堂方配合進行「只出不進」管制。

（中央社記者程啟峰高雄3電）走過近半世紀的高雄龍發堂去年底被公告為法定傳染病疫區，堂方今天宣布停收住民，現有住民在不影響防疫下請家屬帶回；高市衛生局則說，仍將按既定步驟對龍發堂進行防疫。

記者會上，龍發堂住持心善率領員向社會大眾道歉，心善說，龍發堂去年7月爆發疫情以來，堂方全力配合防疫，陸續有堂眾移出安置，如今堂眾剩下332人，為確保堂眾健康，堂方不得不做出痛苦的決定，「天下無不散筵席」，龍發堂雖暫停精障照護服務，但仍會持續關注精障者的照護。

心善又說，將行文衛生局告知堂方的決定；在不影響防疫前提下，堂方將通知所有住民家屬，並舉行家屬說明會，請家屬帶回。至於與家屬失聯的或家屬不願帶回者則請衛生局加快安置腳步，好儘早將龍發堂的生活大樓全面清空，並進行地毯式消毒。

心善指出，龍發堂48年前在高市路竹區搭起草寮屋收容堂眾以來，雖未接受政府補助，但致力提升堂眾生活品質從未停歇，院內從草寮屋到目前的生活大樓7樓建築，可見一斑。堂方以宗教力量管理結合愛心感化，訓練堂眾生活技能，默默行善，堂眾遍及全台，沒有一人是龍發堂「求」來的，龍發堂的功過就留待歷史評斷。

依衛生局統計，龍發堂去年7月爆發疫情以來，確定感染阿米巴痢疾者有32人、阿米巴痢疾篩檢陽性者73人；確定感染結核病的有6人、疑似結核病患者29人，迄今仍安置在高雄市各大醫院共計123人。

高市衛生局疾管處長潘炤穎說，明天起一連5天將對龍發堂住民進行全面性潛伏結核感染檢驗，檢驗結果一週內可出爐，篩檢出陽性反應的住民將送醫安置；2月再展開全堂住民阿米巴痢疾篩檢，有陽性反應的住民也將送醫安置。

他表示，龍發堂目前仍是疫區，住民在未完成傳染病篩檢前不准家屬帶回。衛生局並將尋求各縣市政府協助安置，儘快將高風險的患者移出，讓患者獲得妥善醫療照顧。

他又說，龍發堂衛生環境欠佳，內部管理也不佳，幾經衛生局稽查，陸續依違反傳染病防治法等開罰，累計罰金新台幣69.9萬元。1070103