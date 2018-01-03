外勞宿舍大火6死悲劇　死者胞兄向桃市府前抗議

工傷協會表示，協會及死者哥哥到市府抗議，主要是對市府事發後說宿舍鐵皮屋違章建築無查報紀錄，勞動局去年11月訪視，對矽卡生活計畫書沒有問題，因此要求桃市勞動局成立專責單位，對外勞雇主嚴格審查並追蹤膳宿條件，否則不得發給聘雇許可。

悲劇發生在去年12月14日凌晨，蘆竹汽車用品大廠矽卡公司鐵皮違建竄出大火，6名年僅20多歲的越南工人燒成焦屍，另有5名外勞受傷。事件發生後桃市府清查發現該公司將合法鐵皮倉庫改為外勞宿舍，係非法使用。

除上述要求外，協會另要求，勞動檢查處依職業安全衛生法，將移工宿舍納入檢查項目；勞動局應會同建管、消紡等單位調查桃園現有移工宿舍；桃市職業災害個案管理系統及勞工權益基金，不得排除移工。

桃園市勞動局外勞事務科長張哲航回應表示，多項要求涉及中央權責，如聘僱許可即由勞動部核發，後續依陳情團體建議，函轉勞動部。目前桃園市政府也對全市的移工宿舍進行了解。至於違建的部分，由於事涉法令修正，市府也會代為向中央反應。

張哲航表示，職災個管服務（FAP）沒有排除外籍移工，但桃市勞工權益基金僅限本國籍勞工及設籍桃市4月以上為限；移工職災勞動部設有專戶補助，市府也主動聯繫勞動部申請慰問金（每人10萬元），並另外發放市府緊急慰問金3600元。勞檢處去年12月20日就認定矽卡大火為勞動場所職業災害並送部核備。