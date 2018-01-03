NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈許平和鳥類攝影展於稅務局藝文走廊「群交趴」攝影師遭爆硬上女網友理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
地方

外勞宿舍大火6死悲劇　死者胞兄向桃市府前抗議

記者包萬金／桃園報導2018/01/03 20:49
▲去年底蘆竹矽卡公司移工違法宿舍大火造成6死5傷的慘劇，工傷協會與死者家屬、越南外配辦公室3日前往桃園市政府前，抗議市府包庇違建。中央社記者吳睿騏桃園攝107年1月3日
▲去年底蘆竹矽卡公司移工違法宿舍大火造成6死5傷的慘劇，工傷協會與死者家屬、越南外配辦公室3日前往桃園市政府前，抗議市府包庇違建。中央社記者吳睿騏桃園攝107年1月3日

去年底桃園市蘆竹區矽卡公司移工違法宿舍大火，造成6死5傷，工作傷害受害人協會與死者家屬、越南外勞配偶辦公室3日前往桃園市政府前舉牌抗議，要求市府公開真相，全面檢查移工居住環境，市府派員接受陳情，承諾代向中央反映修法需求。

悲劇發生在去年12月14日凌晨，蘆竹汽車用品大廠矽卡公司鐵皮違建竄出大火，6名年僅20多歲的越南工人燒成焦屍，另有5名外勞受傷。事件發生後桃市府清查發現該公司將合法鐵皮倉庫改為外勞宿舍，係非法使用。

工傷協會表示，協會及死者哥哥到市府抗議，主要是對市府事發後說宿舍鐵皮屋違章建築無查報紀錄，勞動局去年11月訪視，對矽卡生活計畫書沒有問題，因此要求桃市勞動局成立專責單位，對外勞雇主嚴格審查並追蹤膳宿條件，否則不得發給聘雇許可。

除上述要求外，協會另要求，勞動檢查處依職業安全衛生法，將移工宿舍納入檢查項目；勞動局應會同建管、消紡等單位調查桃園現有移工宿舍；桃市職業災害個案管理系統及勞工權益基金，不得排除移工。

桃園市勞動局外勞事務科長張哲航回應表示，多項要求涉及中央權責，如聘僱許可即由勞動部核發，後續依陳情團體建議，函轉勞動部。目前桃園市政府也對全市的移工宿舍進行了解。至於違建的部分，由於事涉法令修正，市府也會代為向中央反應。

張哲航表示，職災個管服務（FAP）沒有排除外籍移工，但桃市勞工權益基金僅限本國籍勞工及設籍桃市4月以上為限；移工職災勞動部設有專戶補助，市府也主動聯繫勞動部申請慰問金（每人10萬元），並另外發放市府緊急慰問金3600元。勞檢處去年12月20日就認定矽卡大火為勞動場所職業災害並送部核備。

關鍵字外勞宿舍大火矽卡工傷協會抗議勞動部鐵皮屋違建桃園市勞動局
2018新北青年參與社造徵件起跑山川琉璃吊橋三地門端2/6開放

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan