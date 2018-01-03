外資翻臉大砍鴻海逾2萬張 衝10882現隱憂 三大

台股今 (3) 日外有新台幣續升值約 1 角，內有被動元件再傳併購消息，也激勵矽晶圓、電競、面板等次族群拉高，推升指數一度衝高到 10813 點，終場大漲 90.84 點，以 10801.57 點作收。三大法人則是同步買超，外資續買超 38.29 億元，投信買超 9.13 億元，自營商買超 32 億元，合計買超 79.44 億元。

外資今天繼續第 5 天買超台股，也讓指數收復 10800 點，不過外資對於電子權值股卻是兩樣情，僅台積電繼續獲得外資買超，同時也是連續 4 天買超，但是鴻海及大立光卻都是遭外資賣超。

相較之下，金融則是外資資金轉向的族群，而且買盤力道愈發強勁，包括在外資買超前 10 名當中就有玉山金、中信金、新光金、國泰金、富邦金等 5 檔，另外永豐金、開發金、台新金、第一金、合庫金、華南金、兆豐金、國票金等也都是外資買超標的。

ETF 部分，外資連續 5 天買超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資也是連續 5 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 4 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為玉山金，買超張數 22207 張，第 2 名友達，買超 19152 張，第 3 名華邦電，買超 12455 張，第 4 名中信金，買超 11108 張，第 5 名新光金，買超 10175 張。6 到 10 名依序為，國泰金，買超 9507 張；宏碁，買超 9061 張；台積電，買超 8838 張；富邦金，買超 7146 張；華航，買超 5715 張。

外資集中市場賣超第 1 名鴻海，賣超張數 20533 張，第 2 名長榮，賣超張數 17766 張，第 3 名燿華，賣超 8023 張，第 4 名晶電，賣超 5795 張，第 5 名元大台灣 50 反 1，賣超 5709 張。6 到 10 名依序為，中石化，賣超 5651 張；陽明，賣超 5579 張；廣達，賣超 5440 張；欣興，賣超 3949 張；華新，賣超 3766 張。

法人表示，外資今天買盤大轉向，金融股取代了電子權值股成為資金流入的新焦點，尤其鴻海又遭到外資大舉賣超，另外大立光也見到外資轉賣，顯示外資似乎對於蘋果還是缺乏信心，因此在蘋概股公布營收之前，先行將資金撤出，反倒是台積電因為有高速運算的題材加持，外資則繼續加碼，也成為指數穩盤的重心，整體來看，目前外資持股有調整的跡象，還是要看外資何時穩定加碼電子三雄，讓指數衝 10882 點更有信心。