觀光局全台旅宿管理評比　嘉縣榮獲特優奬

交通部觀光局今(3)日辦理「106年城市好旅宿-縣市政府管理績效評比」成果公布，嘉義縣政府榮獲「特優獎」項。嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，這個殊榮是吳芳銘副縣長之前帶領文觀局同仁多年努力的結果，與有榮焉。

觀光局辦理城市好旅宿管理績效評比，經全台22縣、市中，評比出13縣、市獲獎，其中嘉義縣政府與台北市政府、高雄市政府並列獲得評比「特優」獎項。全台旅宿評比是觀光局是自2015年開始推動，每年都會邀請11位委員花一個月時間，進行書面評審與到各縣、市實務考查、列評給分，績分達90分以上始可獲得「特優獎」，嘉義縣脫穎而出。