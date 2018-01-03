觀光局全台旅宿管理評比　嘉縣榮獲特優奬

交通部觀光局今(3)日辦理「106年城市好旅宿-縣市政府管理績效評比」成果公布，嘉義縣政府榮獲「特優獎」項。嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，這個殊榮是吳芳銘副縣長之前帶領文觀局同仁多年努力的結果，與有榮焉。
觀光局辦理城市好旅宿管理績效評比，經全台22縣、市中，評比出13縣、市獲獎，其中嘉義縣政府與台北市政府、高雄市政府並列獲得評比「特優」獎項。全台旅宿評比是觀光局是自2015年開始推動，每年都會邀請11位委員花一個月時間，進行書面評審與到各縣、市實務考查、列評給分，績分達90分以上始可獲得「特優獎」，嘉義縣脫穎而出。
許有仁表示，嘉義縣在有限人力下，能將旅宿業完成系統化管理，除了每年合非法旅宿稽查率均超過100%外，也積極輔導符合條件的未合法旅宿申請合法化，並舉辦民宿設立說明會，辦理旅宿業品質提升輔導訓練課程；同時鼓勵及輔導旅宿通過「好客民宿」及「星級旅館」，函文網路訂房平台業者，要求將刊登之非法旅宿廣告資訊移除下架，並裁罰刊登廣告之未合法旅宿業者。
許有仁指出，「探索嘉義」官網改版後，可自動整合嘉義全縣景點、美食及住宿資訊，提供民眾線上自訂行程功能；有關本縣人力及經費不足部分，106年度已向交通部觀光局申請執行違法旅宿管理工作補助經費新台幣103萬元，辦理人員聘僱、購置現場稽查器材、租賃稽查車輛等。