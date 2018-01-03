科技助永續漁業 魚客松2月北高舉行

（中央社記者侯姿瑩台北3日電）美國在台協會表示，2018魚客松比賽將於2月在台北、高雄等全球數十個城市舉行，盼藉由這項活動，讓程式開發人員和科學愛好者，以科技協助解決永續漁業與水產養殖業等問題。

美國在台協會（AIT）日前發布新聞稿表示，「魚客松」是由美國國務院與致力在全世界建立科技社群的非營利組織HackerNest共同主持。今年將在台北和高雄等全球數十個城市舉行，邀請程式開發人員針對當今全球海洋、漁業等所面臨的問題，開發行動和技術工具。

AIT表示，今年「魚客松」在台灣的賽事將於2月3日到4日在台北和高雄兩地舉行，獲勝者可以在當地獲頒獎金並進入全球決賽，有機會獲得全球大獎。