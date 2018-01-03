科技助永續漁業 魚客松2月北高舉行

（中央社記者侯姿瑩台北3日電）美國在台協會表示，2018魚客松比賽將於2月在台北、高雄等全球數十個城市舉行，盼藉由這項活動，讓程式開發人員和科學愛好者，以科技協助解決永續漁業與水產養殖業等問題。
美國在台協會（AIT）日前發布新聞稿表示，「魚客松」是由美國國務院與致力在全世界建立科技社群的非營利組織HackerNest共同主持。今年將在台北和高雄等全球數十個城市舉行，邀請程式開發人員針對當今全球海洋、漁業等所面臨的問題，開發行動和技術工具。
AIT表示，今年「魚客松」在台灣的賽事將於2月3日到4日在台北和高雄兩地舉行，獲勝者可以在當地獲頒獎金並進入全球決賽，有機會獲得全球大獎。
AIT說，台北場次是由AIT、行政院農業委員會漁業署、台北市政府、美國創新中心和三創育成基金會共同主辦，地點在三創生活園區。高雄的魚客松將在高雄市海洋局和國立中山大學的合辦下，在國立中山大學電資大樓舉行。
「魚客松」是美國國務院自2014年開始舉辦的全球性黑客松活動，盼共同以科技力量，協助解決海洋漁業永續發展的挑戰。
AIT表示，2016年共有來自超過40個城市的團隊參與魚客松比賽，其中，來自台灣的誠映團隊 （TeamAkubic）以作品「五大湖救星」（Great Lakes Savior）方案奪冠。1070103