禽流感防疫 C級禽場不升級補償恐縮水

台大獸醫專業學院教授周晉澄中午告訴中央社記者，農委會監測候鳥及鴨場發現兩個新型H5N6病毒，雖然都與去年2月發生人畜共通的H5N6亞型高病原性禽流感病毒株不同，但是農委會確診鴨場的病毒是低病原性仍立即撲殺病禽，他肯定此舉「是對的」緊急控制。

（中央社記者楊淑閔台北3日電）學者今天肯定禽流感防疫撲殺病禽作為，並建議產業升級。農委會表示，研擬將禽場分A、B、C級，挖個水池就養鴨之類的C級禽場，確診疫情的撲殺補償擬調降，以利產業升級及防疫。

但是周晉澄也說，除了監測候鳥帶來新病毒，產業落實現代化生物安全管理也很重要，因為還有舊型的病毒存在環境中，一樣會爆發疫情。若是禽場因生物安全措施不良引發疫情，不應該跟其他感染場獲得同等的補償，以促進產業生級。

黃金城回應學者建議，他表示，農委會畜牧處已著手規劃促使養禽產業調整軟硬體的計畫，要推動產業升級，以利防疫效能提高。

黃金城說，初步規劃將把全國養禽產業分為A、B、C三個等級，萬一確診疫情必須撲殺，A、B兩級的禽場有架圍網、管控飼料與排遺、人車進出消毒等養雞或養鴨的不同軟硬體措施，仍可以獲得跟現制一樣的補償。

他說，C級可能就是挖個水池就養鴨的場，C級的撲殺補償會調降，又或者C級禽場業者若不在限期內改善軟硬體升級為B級以上，將調降補償；相關措施確定可行後，將對外公布施行。

他強調，學者的分析是對的，確實產業結構一定要調整，不然疫情會一直循環。

陳吉仲補充，與其每年補償撲殺禽場花費大筆公帑，不如用在協助產業調整結構上，基於此，行政院也曾指示農委會提出完整的產業結構調整計畫。1070103