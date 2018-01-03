NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈民進黨高雄4縣市長初選時程出爐男60小時供毒5次　小模脫衣暴斃理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

獨缺保險引擎 台新銀行攜手國泰人壽推行動投保

鉅亨網2018/01/03 18:52
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

台新金 (2887-TW) 旗下無壽險引擎，但因應行動投保服務趨勢，台新銀行今 (3) 日宣布與國泰人壽合作，於本月正式導入電子化新契約投保系統 (Desk Insurance)，民眾可使用平板、電腦等裝置直接登載電子化要保書，再藉由台新銀行與國泰人壽雙方系統串接加速受理時間，提高服務便利性進行行動投保。

台新金多次喊出會持續併購，且優先以併購壽險為目標，朝保險、銀行及證券三足鼎立邁進，台新金的三大獲利引擎目標中，獨缺保險，台新金目前只有台新保代，其實，台新金數度離圓夢很近，包括最早和新光金差點合併、2009 年原本要和全球人壽合組新公司，還有 2013 年要併購的前紐約人壽，可惜最後都無疾而終。

雖然旗下沒保險子公司，但是台新對於保險服務還是相當有企圖心，因應行動投保服務趨勢，台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩指出，與國泰人壽合作提供行動投保服務，當客戶決定投保時，僅需透過電子化新契約投保系統進行投保，以電子要保書取代過去的紙本要保書，再輔以線上即時的檢核機制；透過台新銀行與國泰人壽締結保險契約，可達到縮短投保流程、節省客戶等待，以及減少作業時間等三贏局面。

盛季瑩進一步說明，隨著平板、手機等行動裝置普及，行動化服務已成為市場趨勢，台新銀行除了推出 Richart 數位銀行服務外，也積極開發行動投保業務。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字台新國泰人壽行動投保headline
全家深化會員經營 啟動超商...〈台幣頻升高〉美元存款爆紅...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan