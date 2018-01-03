獨缺保險引擎 台新銀行攜手國泰人壽推行動投保

台新金 (2887-TW) 旗下無壽險引擎，但因應行動投保服務趨勢，台新銀行今 (3) 日宣布與國泰人壽合作，於本月正式導入電子化新契約投保系統 (Desk Insurance)，民眾可使用平板、電腦等裝置直接登載電子化要保書，再藉由台新銀行與國泰人壽雙方系統串接加速受理時間，提高服務便利性進行行動投保。

台新金多次喊出會持續併購，且優先以併購壽險為目標，朝保險、銀行及證券三足鼎立邁進，台新金的三大獲利引擎目標中，獨缺保險，台新金目前只有台新保代，其實，台新金數度離圓夢很近，包括最早和新光金差點合併、2009 年原本要和全球人壽合組新公司，還有 2013 年要併購的前紐約人壽，可惜最後都無疾而終。