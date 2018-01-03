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全家深化會員經營 啟動超商集點新制衝刺營收成長

鉅亨網2018/01/03 18:51
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各大連鎖通路集點活動已成常態，如何在眾多集點活動中脫穎而出成為消費者更中意的通路？連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (3) 日宣布，趕在 2018 年初推出會員制 2.0，由於全家會員消費客單價高出均值 6 成，隨著新制上路深化會員經營，業者樂觀看待將進一步推升營收成長動能。

全家此次會員 2.0 新制最大改變是，提出讓各年齡層會員都能找到最適合自己的點數靈活使用術，將集兌點的期限從過去的 10 周延長到 1 年，並提供更多樣的兌換選擇，甚至還可轉贈作公益，後續也將推出跨平台點數交換。

全家統計，去年合計發出超過百億元點數，以不含菸品的營收計算，等於每 4 元就有 1 元發出點數，顯示會員點數經濟對營收貢獻不少，展望後市，由於點數擴大為全年可累可兌，且兌換選擇涵蓋肖像贈品、民生用品和質感精品等，可滿足全客層，會員經營可望為營收提供另一個成長動能。

為了在點數經濟中做出差異化並擴大經濟效益，全家自 2016 年 4 月起將全店行銷點數貼紙轉換為 app 會員點數，去年再推出商品預售量販價跨店取的加值服務，實施短短一年半的時間，累積會員已衝上 460 萬名。

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