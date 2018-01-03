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歐股盤中─零售股領漲 泛歐Stoxx 600升0.

鉅亨網2018/01/03 18:49
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歐元區製造業數據亮眼，2017 年 12 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值，創近 20 年最高，2018 年應可持續升溫，市場氣氛樂觀，週三 (3 日) 歐股開高，泛歐 Stoxx 600 指數早盤上漲 0.41%。

週三早盤，由零售股領漲。寒冷天氣帶動冬裝銷售，英國服裝零售商 Next 全年獲利可望上修，週三股價上漲 1%。

另一方面，英國獵頭公司 Hays 股價下跌近 2%，主因在於，瑞士信貸 (Credit Suisse) 將其股票建議，從優於大盤(outperform)，調至中性(neutral)。

不過，知名人力資源公司 Adecco，其股票獲銀行業者由低於大盤 (underperform)，調升至優於大盤 (outperform)，帶動週三股價大漲 3%。

歐盟自 2018 年 1 月 3 日起，實施「歐盟金融工具市場規則 II(MiFID II)」新法，將對各式金融服務，帶來全面性影響，預料投資人將持續關注。

公司消息方面，歐洲最大的航空公司瑞安 (Ryanair)，將公布 2017 年 12 月乘客數據。該公司週二表示，其子公司英國瑞安 (Ryanair UK)，已申請了英國航空營運許可，以確保在英國脫歐後，能夠繼續營運。

大宗商品部分，由於北海 Fortie 與利比亞輸油管恢復運作，加上美國原油產量飆升至近 40 年來新高，原油期貨在前一個交易日創下歷史新高；週三，布蘭特原油早盤報每桶 66.58 美元，上漲 0.02%；美國原油價格為每桶 60.40 美元，漲 0.05%。

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