美媒曝中共絕密文件 陸外交部：偽造的

（中央社記者林克倫北京3日電）針對美國媒體2日曝光中共對北韓的絕密文件，中國外交部發言人耿爽今天宣稱是Fake document（假文件），但歡迎並支持南北韓以平昌冬奧會為契機，為緩和局勢作出努力。
華盛頓自由燈塔（Washington Free Beacon）公布一份據傳是中共中央辦公廳2017年9月15日發出的絕密文件。內容提到，若北韓承諾停止進一步核子試驗，中方將在經濟和軍事方面對北韓擴大援助，保障金正恩政權。
耿爽今天在外交部例行記者會回應說：「一句話，Fake news（假新聞）」。對於有記者繼續追問文件真偽，他再回說：「一句話，Fake document（假文件）。稍有常識的人，都能看出來文件是偽造的。」
針對北韓宣布從今天下午重啟板門店熱線，並與南韓討論派團參加平昌冬奧會事宜。耿爽說，中方歡迎並支持南北韓雙方以平昌冬奧會為契機，為改善相互關係、推動緩和朝鮮半島局勢、實現無核化作出確實努力。
他又說，中方主張朝鮮半島問題有關各方都應抓住局勢中的積極動向，相向而行。中方願繼續為推動朝鮮半島局勢重回通過對話協商和平解決的正確軌道，實現朝鮮半島無核化和長治久安發揮積極和建設性作用。
至於美國智庫歐亞集團指出，中國試圖填補美國留下的全球領導力空白，將是2018年全球最大的風險。耿爽回應說，「我們多次說過，作為原則，我們一般不對專家學者和媒體智庫的觀點或看法作出具體回應。」
但他指出，中共第19次全國代表大會為進入新時代的中國外交確立總目標，那就是推動構建新型國際關係、推動構建人類命運共同體。「我們秉持共商共建共用的全球治理觀，在國際事務中，我們無意領導誰，也無意取代誰」。1070103