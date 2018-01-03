美媒曝中共絕密文件 陸外交部：偽造的

（中央社記者林克倫北京3日電）針對美國媒體2日曝光中共對北韓的絕密文件，中國外交部發言人耿爽今天宣稱是Fake document（假文件），但歡迎並支持南北韓以平昌冬奧會為契機，為緩和局勢作出努力。

華盛頓自由燈塔（Washington Free Beacon）公布一份據傳是中共中央辦公廳2017年9月15日發出的絕密文件。內容提到，若北韓承諾停止進一步核子試驗，中方將在經濟和軍事方面對北韓擴大援助，保障金正恩政權。

耿爽今天在外交部例行記者會回應說：「一句話，Fake news（假新聞）」。對於有記者繼續追問文件真偽，他再回說：「一句話，Fake document（假文件）。稍有常識的人，都能看出來文件是偽造的。」