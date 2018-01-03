漆彈廢水汙染鳳山溪　業者遭重判4年2月罰金2100萬

鳳山溪在105年底遭未領有排放許可證之化工廠-陽裕公司排放漆彈廢水，造成鳳山溪大智陸橋至大東橋長達1.22公里變成藍色，環保局以該公司未遵行停工命令移送法辦，並由高雄地檢署指揮偵辦該公司汙染環境所涉及之刑事責任，經高雄地檢署起訴後，日前經高雄地方法院重判實際負責人應執行有期徒刑4年2個月，亦判決該公司應執行罰金2100萬元昨。本案是《水污染防治法修法》後的重判案例，可謂是環境正義的體現。

環保局表示陽裕食品公司從事漆彈製作，屬於水汙染防治法公告之化工業，將未經處理廢汙水排入鳳山溪，105年1月19日已被環保局依《水污染防治法》命令停工，但卻未遵行停工命令，於105年10月24日及11月16日遭環保局查獲仍繼續從事漆彈製作及排放廢水。該公司於105年10月24日的廢水經檢測結果COD為25,000mg/L，逾放流水標準值（即100mg/L）250倍以上，遠超過「違反水污染防治法罰鍰額度裁罰準則」之裁罰排放標準之濃度最高的50倍，會大量消耗水中溶氧量，產生惡臭，致水中動物大量死亡，嚴重汙染環境。105年11月24日經高雄地檢署國土環保兼企業犯罪專組主任檢察官李宛凌、檢察官莊玲如指揮保七第三大隊第三中隊，會同環保局、衛福部及水利局等單位赴現場聯合稽查，發現陽裕公司違反停工令仍持續排放廢水，當場以違反《水污染防治法》第34條第1項、第37條後段等犯罪嫌疑重大，將林姓負責人帶回，並向法院聲押獲准，並將實際負責人與該公司予以起訴。