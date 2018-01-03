幼保系畢業公演做公益　邀家扶親子一起來冒險

環科大幼保系主任張美鈴率領8同學，先讓環球幼兒園的孩子先睹為快，更捐贈100張門票邀請雲林家扶親子觀賞。張美玲說，幼保系四年級同學親自編劇「小王子的冒險旅程」事，不僅是以「小王子」為主軸，還融入小木偶、醜小鴨、美人魚…等經典童話故事。完全是學生們自己的創作，從小王子解救被綁架的小木偶，又遇到驕傲的醜小鴨，最後更協助美人魚揭發邪惡的王子。故事創新還顛覆串統，大膽串聯讓幼兒園的小朋友驚呼連連，跟著「小王子冒險旅程」翻天。

環科大幼保系四年級畢業公演「小王子的冒險旅程」，6日將於斗六表演廳下午及晚上演出、5日晚上於嘉義民雄表演藝術中心、還有7日下午彰化員林演藝廳，將帶領觀眾進入小王子B612星球冒險，今3日在幼保系大廳為附設幼兒園舉行首演，並贈票給雲林家扶親子來參與冒險旅程。



▲環科大幼保系畢業公演捐贈100張門票，邀請雲林家扶親子共同來看戲。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.01.03）

環球幼保系公演總召陳麗萍說，畢業班49位同學通力合作，劇本編寫、宣傳行銷、角色確認、道具製作、布景繪製、海報設計，更親手一針一線細心縫製服裝…等。飾演鴨媽媽的蔡涵萱同學說，經過這次成果展，才發現演戲不是只有背背台詞，還必須融入角色的情緒，才能夠淋漓盡致演出。

受贈的雲林家扶更是肯定學生們的用心，家扶歐厚成督導謝謝環科大幼保系的贈票與邀請，歐厚成表示，「小王子的冒險旅程」帶來充滿幻想與驚奇又溫馨的演出。其中飾演不邪惡的善良女巫許如晴同學說，傳統巫婆都是又壞又醜，自己竟演可愛又善良的女巫，相當跳TONE！



▲環科大幼保系主任張美鈴率領8同學，先讓環球幼兒園的孩子先睹為快。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.01.03）

許如晴期待這樣反差的故事除「眼看更要用『心』看」，鼓勵孩子在冒險中體驗新事物，在改變中建立新思維，如果孩子能夠經過冒險而成長，這才是「小王子的冒險旅程」想帶給孩子的禮物。

環科大幼保系兒童戲劇公演已經成為系裡最具特色傳統，展現自我在推動生命教育的過程中，培養學生全方位能力，而學生們能利用四年在環球所學知識技能，自信地站在舞台上演出。

「小王子的冒險旅程」將在1月5~7日在雲林斗六、嘉義民雄、彰化員林共四場演出，並結合售票所得捐贈票券給雲林家扶、雲林信義育幼院、斗南社會關懷協會、彰化及嘉義伊甸基金會、彰化愛加倍社區服務協會等，邀請社福單位親子欣賞與小王子一起冒險旅程。