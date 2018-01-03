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中央社

亞獅康取得Varlitinib全球商品化所有權

中央社2018/01/03 18:55
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北3日電）生物製藥公司亞獅康-KY(6497) 今天宣布向Array BioPharma取得全球開發、製造與商品化varlitinib的所有權。

這項新授權合約將取代雙方先前於2011年所簽訂對於varlitinib的開發轉讓合約，新合約增加授權亞獅康-KY商品化varlitinib權利。

亞獅康-KY執行長傅勇表示，取得varlitinib全球商品化權利是一項重要進展。根據之前在膽道癌、胃癌、乳癌與大腸直腸癌的試驗數據，亞獅康-KY希望能自行將這項藥物帶入市場並在特定地區商品化。此次雙方新簽署授權合約，將可為亞獅康-KY保有更多未來藥物在商品化與授權合作方面的價值。

根據雙方原於2011年7月12日簽訂之合約內容，亞獅康-KY須透過驗證藥物作用(proof-of-concept,POC)與尋找完成第三期臨床試驗及商品化合作夥伴，負責varlitinib的研發。Array將可收取包括轉出授權合約在內所有varlitinib收入的50%。

亞獅康表示，此次新簽訂的授權合約則授予亞獅康-KY 擁有varlitinib全球獨家商品化與再授權的所有權利。亞獅康-KY 將於簽約日支付1200萬美元及未來12個月內支付最高1200萬美元簽約金，並視未來藥物開發與商品化進度分別支付最高3000萬美元及7500萬美元的里程金，以及varlitinib銷售淨額不超過低雙位數的權利金比例予Array。1070103

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