iPhone換電池享優惠價 燦坤件數大增3成

（中央社記者吳家豪台北3日電）蘋果授權經銷商燦坤宣布即日起至今年12月，凡持有iPhone 6或後續機種的消費者可用新台幣890元的優惠價更換電池，觀察近兩日的iPhone更換電池件數已較平日成長30%。

燦坤今天發布新聞稿表示，除了全台近300間燦坤門市皆可收送件至北南授權維修中心，提供更換iPhone電池的服務，也建議消費者先送手機進行專業的軟硬體檢測，再依手機實際狀況建議更換的零組件。

根據燦坤蘋果授權維修中心資料，電池更換目前包含檢測等流程需4小時至1天的時間不等，若遇近期送件數太多或電池短缺狀況時，則需7到14天；自上週五起，燦坤每天皆有上百通諮詢電話詢問電池更換事宜，且近兩日的iPhone更換電池件數也較平日成長30%。