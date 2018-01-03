iPhone換電池享優惠價 燦坤件數大增3成

（中央社記者吳家豪台北3日電）蘋果授權經銷商燦坤宣布即日起至今年12月，凡持有iPhone 6或後續機種的消費者可用新台幣890元的優惠價更換電池，觀察近兩日的iPhone更換電池件數已較平日成長30%。
燦坤今天發布新聞稿表示，除了全台近300間燦坤門市皆可收送件至北南授權維修中心，提供更換iPhone電池的服務，也建議消費者先送手機進行專業的軟硬體檢測，再依手機實際狀況建議更換的零組件。
根據燦坤蘋果授權維修中心資料，電池更換目前包含檢測等流程需4小時至1天的時間不等，若遇近期送件數太多或電池短缺狀況時，則需7到14天；自上週五起，燦坤每天皆有上百通諮詢電話詢問電池更換事宜，且近兩日的iPhone更換電池件數也較平日成長30%。
燦坤蘋果授權維修中心觀察2017年第4季的回收數據發現，蘋果商品舊換新的數量較第3季翻倍成長，且近一個月的iPhone舊換新占比逾半數，顯見2017年底iPhone 8及iPhone X相繼在台開賣後，燦坤提供的iPhone舊換新方案讓消費者更有意願手機舊換新，享有高額的折價優惠。
根據燦坤推出的iPhone舊換新方案，iPhone 6s128G最高可折價1萬元、iPhone 7 Plus 256G最高可折1萬7000元，可多支舊手機折抵一支新手機；但手機容量及機身狀況會有折價差異，需依燦坤Apple Shop蘋果專員判定。
蘋果公司因在未告知客戶情況下降低舊款iPhone手機運作速度，已公開致歉並提供更換電池優惠。iPhone6或後續機種用戶若欲更換已過保固期的電池，台灣地區提供優惠價890元，有效時間自即日起至2018年12月。1070103