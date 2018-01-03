建置旅服中心　山川琉璃吊橋三地門端2/6開放

為提升屏東山川琉璃吊橋遊憩品質及環境，屏東縣政府於吊橋三地門端建置旅遊服務中心及步道綠美化工程，預計今(107)年2月6日完成後，再恢復吊橋雙向開放，施工期間仍維持參訪遊客瑪家端進、瑪家端出。

觀光傳播處指出，山川琉璃吊橋三地門端自106年10月1日起暫時封閉進行施工，原定107年1月1日完成吊橋三地門端步道綠美化工程後即開放，但因旅遊服務中心後續工程仍在施作，施工車輛進出恐影響遊客進出安全及參訪品質，因此決定待旅服中心完工後，一併開放以提供遊客更完整的服務。