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建置旅服中心　山川琉璃吊橋三地門端2/6開放

記者陳宗傑／屏東報導2018/01/03 20:55
▲山川琉璃吊橋三地門端預計今年2月6日完成旅遊服務中心及步道綠美化工程後恢復吊橋雙向開放。 （圖／記者陳宗傑攝,2018.01.03）
▲山川琉璃吊橋三地門端預計今年2月6日完成旅遊服務中心及步道綠美化工程後恢復吊橋雙向開放。 （圖／記者陳宗傑攝,2018.01.03）

為提升屏東山川琉璃吊橋遊憩品質及環境，屏東縣政府於吊橋三地門端建置旅遊服務中心及步道綠美化工程，預計今(107)年2月6日完成後，再恢復吊橋雙向開放，施工期間仍維持參訪遊客瑪家端進、瑪家端出。 

觀光傳播處指出，山川琉璃吊橋三地門端自106年10月1日起暫時封閉進行施工，原定107年1月1日完成吊橋三地門端步道綠美化工程後即開放，但因旅遊服務中心後續工程仍在施作，施工車輛進出恐影響遊客進出安全及參訪品質，因此決定待旅服中心完工後，一併開放以提供遊客更完整的服務。


▲山川琉璃吊橋目前仍維持參訪遊客瑪家端進、瑪家端出。 （圖／記者陳宗傑攝,2018.01.03）

山川琉璃吊橋自104年12月26日開放參訪以來，累計迄今參訪人次達160萬人次，是屏東縣內最夯的景點之一。觀光傳播處預估，農曆年節期間將湧入大量遊客，旅遊服務中心將在春節前夕完成，屆時旅遊服務設施較為完善，可以提供遊客更好的服務品質。


▲山川琉璃吊橋自104年12月26日開放參訪以來，是屏東縣內最夯的景點之一。（圖／記者陳宗傑攝,2018.01.03）

山川琉璃吊橋三地門端施工期間，縣府籲請民眾多加利用山川琉璃吊橋預約網站預約。另施工期間，來往吊橋2端之接駁專車將配合停駛，參訪遊客車輛可直接利用吊橋瑪家端入口處原住民族文化園區收費停車場。

關鍵字琉璃吊橋三地門旅遊中心瑪家山川琉璃吊橋
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