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許平和鳥類攝影展　雲縣稅務局藝文走廊展出

記者蘇榮泉／雲林報導2018/01/03 21:13
▲雲林攝影學會前理事長許平和鳥類攝影展即日起至3月31日在「雲林縣稅務局藝文走廊」展出。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.01.03）
▲雲林攝影學會前理事長許平和鳥類攝影展即日起至3月31日在「雲林縣稅務局藝文走廊」展出。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.01.03）

『雲林飛羽』雲林攝影學會前理事長許平和鳥類攝影展即日起至3月31日在「雲林縣稅務局藝文走廊」展出歡迎愛好藝文人士踴躍前往觀賞。3日前來協助布展的有雲林攝影學會理事長吳鴻森、總幹事吳燕生等多人，將藝文走廊現場布置得花團錦簇美不勝收，與會人員觀賞過他的60幾幅傑作之後，讚美的聲不絕於耳，4日上午10時將舉行開幕茶會，歡迎鄉親蒞臨。

參觀之教育部青年發展署雲林縣青年志工中心諮詢業師張起凰夫婦表示，雲林攝影學會前理事長許平和係縣府之老同事從事教育工作，民國98年間其偶然因緣接觸到鳥類攝影，從此全家人開始迷上鳥類攝影，足跡遍及寶島各地，拍過的鳥類約有200多種，是鳥類攝影專家。


▲理事長吳鴻森、總幹事吳燕生等多人，將藝文走廊現場布置得花團錦簇美不勝收。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.01.03）

理事長吳鴻森指出，這次受老友黃新弼之邀到「雲林縣稅務局藝文走廊」展出，因場地關係許大師精挑細選60幾幅作品，希望鄉親在覽圖之餘啟發對鳥類生態的一些知識與興趣，從而興起保護鳥類的意識則善莫大焉！非常歡迎各界來觀賞。


▲『雲林飛羽』在「雲林縣稅務局藝文走廊」展出，歡迎愛好藝文人士踴躍前往觀賞。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.01.03）

關鍵字雲林飛羽攝影學會許平和鳥類攝影藝文走廊
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